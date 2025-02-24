Якщо наприкінці лютого ви відчуваєте що зима впливає на ваш настрій, а сонця катастрофічно не вистачає, саме час включити до свого раціону кілька напоїв, що можуть це виправити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зелений чай

Зелений чай – це справжній суперпродукт у світі напоїв, і він може не тільки підняти ваш настрій, але й зміцнити імунну систему та допомогти розслабитися і відкинути зайвий стрес.

Цей напій містить L-теанін, амінокислоту, що сприяє розслабленню та посилює активність альфа-хвиль мозку. Також він містить помірну кількість кофеїну, що може покращити концентрацію уваги та настрій.



Зелений чай може покращити настрій / Фото Pexels

Кефір

Ферментований напій може стати саме тим, що вам потрібно, аби підняти собі настрій. Ваш кишківник впливає на настрій та мозок сильніше, ніж ви думаєте, тож те, що добре для кишківника, добре для всього організму.

А багаті на пробіотики напої, як-от кефір, можуть покращити різноманітність кишкового мікробіому.

Комбуча

Як і кефір, напій з чайного гриба також є ферментованим, а тому буде дуже корисним для вашого кишківника, тож нехтувати ним не варто. Окрім того, комбуча надзвичайно смачна та може похвалитися чималою кількістю переваг для здоров'я.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Гарячий шоколад

Темний шоколад є досить корисним для здоров'я, і якщо ви приготуєте напій на його основі, це точно покращить вам настрій. Какао містить флавоноїди, що покращують приплив крові до мозку – а це призводить до покращення когнітивних функцій.

Окрім того, шоколад впливає і на рівень серотоніну, а значить, підіймає ваш настрій.

Кава

Є причина, чому ви можете прагнути кави, коли відчуваєте себе сумними – вся справа у кофеїні, що вона містить. Він діє як стимулятор нервової системи та підвищує рівень дофаміну й серотоніну, а це пов'язано з покращенням настрою та розумової активності.