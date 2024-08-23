Мытье пола может казаться обманчиво простым процессом. Впрочем, существует огромное количество ошибок, которых вы можете допустить, и из-за этого в квартире будет совсем не так чисто.

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Вы не пылесосите и не подметаете перед мытьем

Мытье не должно быть единственным способом очистки пола. И когда вы пылесосите и подметаете вместе с мытьем, это делает большую услугу вашему полу. И учитывайте то, что делать это нужно перед тем, как вы беретесь за тряпку и швабру.

Иначе ворсинки, волос и другая грязь просто прилипнут к полу, и вы не сможете его убрать.

Вы используете неправильное средство для чистки

Существует очень много различных средств для мытья пола, поэтому очень легко случайно выбрать не то, что нужно. Для деревянных полов, например, нельзя использовать то же средство для чистки, что и для плитки или камня. Поэтому внимательно изучайте состав каждого средства перед тем, как его приобрести.

Вы не заменяете воду

Ведро с водой для мытья пола нужно регулярно заменять, а также заливать туда новый раствор для чистки. Независимо от того, готовите ли вы готовите средство для мытья самостоятельно, или покупаете его в магазине, его нужно заменять чаще, чем вам может показаться.



Воду в ведре нужно менять / Фото Pexels

Вы не убираете пятна сразу

Конечно же, вам не нужно каждый день проводить влажную уборку всей квартиры. Но если вы пролили что-то на пол, не нужно ждать для уборки для того, чтобы стереть пятно. Это нужно делать сразу, пока оно не въестся в покрытие и не станет устаревшим.

Забываете помыть пол чистой водой

Этот шаг может показаться очевидным, и все же многие о нем забывают. Если вы добавляете в ведро моющее средство, то пол нужно мыть дважды, и второй раз – с использованием обычной чистой воды.