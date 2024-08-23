Миття підлоги може здаватися оманливо простим процесом. Втім, існує величезна кількість помилок, яких ви можете припуститися, і через це у квартирі буде зовсім не так чисто.

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Ви не пилососите та не підмітаєте перед миттям

Миття не має бути єдиним способом очищення підлоги. І коли ви пилососите та підмітаєте разом із миттям, це робить велику послугу вашій підлозі. І зважайте на те, що робити це потрібно перед тим, як ви беретеся за ганчірку та швабру.

Інакше ворсинки, волосся та інший бруд просто прилипнуть до підлоги, і ви не зможете його прибрати.

Ви використовуєте неправильний засіб для чищення

Існує дуже багато різноманітних засобів для миття підлоги, тож дуже легко випадково обрати не той, що потрібно. Для дерев'яних підлог, наприклад, не можна використовувати той самий засіб для чищення, що і для плитки чи каменю. Тож уважно вивчайте склад кожного засобу перед тим, як його придбати.

Ви не замінюєте воду

Відро з водою для миття підлоги потрібно регулярно замінювати, а також заливати туди новий розчин для чищення. Незалежно від того, чи ви готуєте засіб для миття самостійно, чи купуєте його в магазині, його потрібно замінювати частіше, ніж вам може здатися.



Воду у відрі потрібно змінювати / Фото Pexels

Ви не прибираєте плями відразу

Звісно ж, вам не потрібно кожного для проводити вологе прибирання усієї квартири. Та якщо ви пролили щось на підлогу, не потрібно чекати для прибирання для того, щоб стерти пляму. Це потрібно робити відразу, поки вона не в'їсться в покриття та не стане застарілою.

Забуваєте помити підлогу чистою водою

Цей крок може здатися очевидним, та все ж чимало людей про нього забувають. Якщо ви додаєте у відро мийний засіб, то підлогу потрібно мити двічі, і другого разу – з використанням звичайної чистої води.