Названы 7 овощей, которые не любят слизни: на грядку даже не заползут

Слизни очень быстро плодятся, поэтому за сезон могут стать настоящим адом для дачников, потому что едят все их овощи. Всего лишь за одну ночь они могут уничтожить овощи, поэтому огородники стараются принять как можно скорее различные меры по их устранению.

В первую очередь слизни съедают листовую зелень и салат, однако есть овощи, которых слизни избегают. Они их не привлекают, поэтому на грядки с этими растениями слизни не заползают.

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Сельдерей

Небольшие растения еще могут привлекать слизней, но когда ростки сельдерея больше, то они восприимчивы к повреждениям. Сельдерей советуют высаживать во влажную почву на солнце

Ранний картофель

Слизни раньше поедали клубни и листья картофеля, однако ранний картофель, который сажают в марте и выкапывают в июне – не будет испорчен слизнями, поскольку в это время они еще не совсем активны.

Свекла

Вредители не любят этот земляной овощ, поэтому обходят его стороной. Помните, что для хорошего урожая свекле нужно полное солнце и рыхлая, хорошо дренированная почва.



Слизни не любят свеклу / Фото Pexels

Чеснок

Огородники советуют опрыскивать листья чеснока различными смесями, однако этого делать не надо, потому что слизням совсем не нравится их вкус. Эксперты советуют сажать чеснок на солнце и хорошо дренированной почве.

Травы

Фенхель, укроп, базилик и кориандр стоит выращивать в контейнере, однако на грядке надо следить за ними, пока не созреют. Однако большинство из этих трав жесткие, поэтому слизни к ним не добираются.

Кабачок

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Растения кабачка могут быть подвержены повреждению слизнями, когда маленькие, и после того, как они вырастают, начинают отпугивать вредителей щетинистыми листьями и жесткой щеткой. Рекомендуется сажать кабачки на солнечном участке с хорошо дренированной и плодородной почвой.

Помидоры

Томаты вообще не привлекают слизней. Поврежденными могут быть только те плоды, что на земле. Те же помидоры, которые растут вертикально являются для слизней помехой.