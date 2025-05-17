Урожая не будет совсем: какие овощи никогда нельзя сажать вместе: какие овощи никогда нельзя сажать вместе

Для того, чтобы иметь хороший урожай, надо тщательно следить за культурами и не сажать вместе те растения, которые плохо уживаются между собой. Определенные овощи помогают в росте друг другу, а другие лишь замедляют и портят вкус.

Дачники уже давно начали практиковать высаживания вместе растений-компаньонов, пишет 24 Канал. Они способны не только отпугнуть вредителей, но и добавляют в почву азот и поощряют опылителей. Но есть такие овощи, которые вместе нельзя сажать ни в коем случае, о них мы расскажем далее.

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Картофель и помидоры

Очень плохо уживаются на одной грядке эти растения. Картофель и помидоры относятся к семейству пасленовых и привлекают одинаковые болезни и вредителей. Дачники советуют каждый год помидоры сажать на новом месте.

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Фасоль и лук

Лук забирает из почвы очень много азота, поэтому может подавлять рост других овощей и забирать у них питательные вещества. Если посадить лук и фасоль рядом, то урожая фасоли не будет совсем.

Кукуруза и помидоры

Не стоит сажать вместе помидоры с кукурузой. Они вместе являются уязвимыми к кукурузным ушков червей, которые называют томатными. Если ошибочно посадить кукурузу и помидоры вместе, то вредители уничтожат весь урожай культур.



Кукурузу нельзя сажать с помидорами / Фото Pexels

Капуста и клубника

Крестоцветные овощи привлекают к себе капустников, а эти вредители легко начнут заражать клубничные грядки, поэтому урожай сильно уменьшится.

Кабачки и картофель

Не сажайте вместе эти овощи, потому что каждый из них хочет потреблять много азота. Картофель растет быстрее, поэтому украдет все питательные вещества из почвы, а на урожай кабачков даже не стоит будет ждать.

Капуста и помидоры

Помидоры являются капризными овощами, поэтому стоит обратить внимание еще и на то, что их ни в коем случае не стоит сажать рядом с капустой. Они помешают росту капусту, а их соседство приведет к уменьшению урожая капусты.