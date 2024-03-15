Что нельзя сажать возле болгарского перца: эти секреты помогут получить большой урожай

Многим это может быть знакомо, но из-за нехватки места на грядке, хозяйки стараются посадить рядом как можно больше овощей. Однако, некоторые растения плохо вместе ростут, поэтому от такого соседства надо отказаться.

Если хотите получить большой урожай болгарского перца, то лучше отказаться от посадки некоторых овощей рядом, пишут Porady 24. Освоив правильное огородное соседство, вы будете всегда иметь урожай сочных и вкусных овощей или ягод.

Читайте также Что нельзя сажать возле огурцов: полный список всех растений

Что нельзя сажать возле перца

Худше всего перец приживается, когда рядом посажена капуста. Любой сорт – от белокочанной до брюссельской, выводит воду из почвы, поэтому перец не сможет хорошо расти.

Плохими соседями являются также огурцы. Эти овощи очень любят воду, поэтому во время засухи их придется подливать, а чрезмерная влага в почве не способствуете урожайности перца.

Воздержитесь от посадки рядом с перцем семейства пасленовых. Картофель, баклажан и томаты страдают теми же заболеваниями, что и перец, поэтому овощи лучше сажать в разных местах.



Что именно нельзя сажать возле перца / Фото Pexels

Также советуют обратить внимание на горох или фасоль, которые могут обвивать стебли перца, препятствуя его росту.

Плохо "дружит" перец с укропом. Когда он вырастает, то мешает перцу, поскольку будет закрывать солнце и делать тень. Из-за этого плоды вырастут маленькими и не до конца сформируются.