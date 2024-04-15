Апрель – это прекрасное время для того, чтобы вернуться в сад, ведь погода становится теплее с каждым днем. И есть такие овощи, которые гораздо дешевле выращивать у себя на огороде, чем покупать в магазине, поэтому стоит воспользоваться случаем и посадить их. Три культуры смогут вырастить даже абсолютные любители.

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Листья салата

Кто же не хочет весной полакомиться свежими салатами из овощей и зелени, которые вы вырастили самостоятельно! А семена салата очень дешевые, однако могут дать вам достаточно много листовых овощей. Они могут хорошо расти и в открытом грунте, и в горшках. Также им подходит разное освещение – как тень, так и солнце.

Чили

Это может показаться вам странным, и перец чили – это также одно из самых простых растений, которое вы можете вырастить у себя дома или на огороде. Конечно, это может занять некоторое время, но здоровый куст даст вам просто бесконечное количество перца.

Вы также можете выращивать чили в горшках на подоконнике, если не имеете своего участка земли. Использовать этот продукт можно и в гарнирах, и в салатах.

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Горошек

Ну и, наконец, еще один продукт, который требует минимального ухода – это горошек. Он прекрасно подходит для начинающих, ведь может расти и в горшке, и в открытой земле. Единственное, что вам нужно – так это положить в землю палочку, чтобы горошку было на что опираться, чтобы подниматься вверх.

Кроме того, что зеленый горох очень хорошо подходит для салатов и других блюд, он также чрезвычайно полезен, поэтому вам точно стоит попробовать вырастить его у себя дома.