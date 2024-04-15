Квітень – це чудовий час для того, щоб повернутися до саду, адже погода стає теплішою із кожним днем. І є такі овочі, які набагато дешевше вирощувати у себе на городі, ніж купувати в магазині, тож варто скористатися нагодою і посадити їх. Три культури зможуть виростити навіть абсолютні аматори.

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Листя салату

Хто ж не хоче навесні поласувати свіжими салатами із овочів та зелені, які ви виростили самотужки! А насіння салату дуже дешеве, проте може дати вам досить багато листових овочів. Вони можуть добре рости і у відкритому ґрунті, і у горщиках. Також їм підходить різне освітлення – як тінь, так і сонце.

Чилі

Це може здатися вам дивним, та перець чилі – це також одна з найпростіших рослин, яку ви можете виростити у себе вдома чи на городі. Звісно, це може зайняти деякий час, але здоровий кущ дасть вам просто нескінченну кількість перцю.

Ви також можете вирощувати чилі у горщиках на підвіконні, якщо не маєте своєї ділянки землі. Використовувати цей продукт можна і у гарнірах, і у салатах.

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Горошок

Ну і, нарешті, ще один продукт, який вимагає мінімального догляду – це горошок. Він чудово підходить для початківців, адже може рости і в горщику, і у відкритій землі. Єдине, що вам потрібно – так це покласти у землю паличку, щоб горошкові було на що спиратися, аби підніматися вгору.

Окрім того, що зелений горох дуже добре підходить для салатів та інших страв, він також надзвичайно корисний, тож вам точно варто спробувати виростити його у себе вдома.