Некоторые растения, если посадить их в правильном месте и выбрать удачных соседей, могут не только вырасти большими, но и иметь лучший вкус и улучшить почву, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Кукуруза, фасоль и тыква

Эти три растения можно смело назвать лучшими компаньонами, ведь они прекрасно растут вместе. Кукуруза обеспечивает структуру, которой фасоль может подниматься вверх, а сама фасоль помогает обогатить почву азотом.

А вот что касается тыквы, то она растет по самой земле и так может подавлять сорняки, а также полезна для удержания влаги в почве. Прежде всего сажают кукурузу, а уже тогда – фасоль и тыкву.

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Морковь и лук

Когда говорится о компаньонах в овощах, большинство пар работают следующим образом: один овощ отпугивает вредителей, чтобы второй мог хорошо развиваться и расти. И то же касается моркови и лука – ведь последний может маскировать запах моркови, и тогда к ней не приближаются мухи и другие вредители, которые обычно беспокоят корнеплод.

Кроме того, морковь имеет глубокие корни, а лук – поверхностное, и поэтому они не конкурируют за воду и питательные вещества.

Помидоры и базилик

Эти два продукта прекрасно сочетаются не только у вас на тарелке, но и в саду. Базилик естественным образом отпугивает вредителей – белокрылку, тлю и даже комаров. А это помогает защитить помидоры без необходимости использования разнообразной химии.

Кстати, ранее мы уже объясняли, почему помидоры чернеют на грядке и как можно этого избежать – важно знать, чтобы собрать хороший урожай.



Помидоры можно сажать рядом с базиликом / Фото Pexels

Укроп и капуста

Это еще одно полезное сочетание овощей и трав, ведь укроп – очень ароматный и может привлечь полезных насекомых. Уже тогда эти насекомые охотятся на гусениц и капустную моль, которая может испортить ваш урожай капусты.

Кроме того, укроп обладает удивительной способностью ускорить рост капусты и даже улучшить ее вкус.