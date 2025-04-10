С подарками советуют быть внимательными всегда – а особенно в случае, если отношения с мамой мужа не задались, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Есть несколько вещей, которые от свекрови в подарок принимать никогда нельзя.

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Украшения

Если говорится о фамильных драгоценностях, отказываться не надо – это может быть воспринято за невежливость и неблагодарность. Но носить такие вещи может быть опасно – ведь чужая энергетика влияет и на вашу судьбу.

Если это подарок из серебра, приметы утверждают, что принимать его не стоит – вроде бы это негативно скажется на семейных отношениях.



Украшения от свекрови принимать не стоит / Фото Pexels

Тапочки

Верили, что дарить тапочки невестке нельзя – вроде бы это предвещает скандалы или даже разрыв отношений. Еще хуже, если эти тапочки белого цвета – вроде бы такие могут предвещать даже смерть или очень серьезные проблемы для получателя.

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Ножи

Острые предметы в подарок не стоит принимать ни от кого, не только от свекрови. Такие вещи считаются скоплением негативной энергетики, что может просто уничтожить семейное благосостояние.

Шарф

Если этот предмет одежды белый, верили, что он может принести грусть и проблемы на работе. А вот если из ткани торчат нити, это предполагает, что даритель вроде желает несчастий и разлуки с любимым человеком.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Нижнее белье

Не стоит принимать в подарок от свекрови нижнее белье. Приметы утверждают, что это притягивает в жизнь измены и проблемы.