З подарунками радять бути уважними завжди – а особливо у випадку, якщо стосунки з мамою чоловіка не задалися, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Є кілька речей, які від свекрухи в подарунок приймати ніколи не можна.

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Прикраси

Якщо мовиться про фамільні коштовності, відмовлятися не треба – це може бути сприйнято за неввічливість та невдячність. Але носити такі речі може бути небезпечно – адже чужа енергетика впливає і на вашу долю.

Якщо це подарунок зі срібла, прикмети стверджують, що приймати його не варто – начебто це негативно позначиться на сімейних стосунках.



Прикраси від свекрухи приймати не варто / Фото Pexels

Капці

Вірили, що дарувати капці невістці не можна – начебто це віщує скандали чи навіть розрив стосунків. Ще гірше, якщо ці капці білого кольору – начебто такі можуть віщувати навіть смерть чи дуже серйозні негаразди для одержувача.

До речі, раніше ми розповідали, які речі потрібно тримати в домі, аби привабити в оселю гроші.

Ножі

Гострі предмети у подарунок не варто приймати ні від кого, не тільки від свекрухи. Такі речі вважаються скупченням негативної енергетики, що може просто знищити сімейний добробут.

Шарф

Якщо цей предмет одягу білий, вірили, що він може принести смуток та проблеми на роботі. А ось якщо з тканини стирчать нитки, це передбачає, що дарувальник начебто бажає нещасть та розлуки з коханою людиною.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Спідня білизна

Не варто приймати у подарунок від свекрухи спідню білизну. Прикмети стверджують, що це притягує у життя зради та негаразди.