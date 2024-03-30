Оказывается, по фэншую есть вещи, которые могут влиять на то, как вы отдыхаете. И некоторые из них очень часто оказываются в спальне, хотя это и может влиять на вас негативно. Поэтому специалист Джемма рассказала, от каких вещей лучше избавиться – например, переставив их в другие комнаты вашего дома.

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Спальня – это фактически святыня вашего дома; место – где вы восстанавливаетесь и заряжаетесь энергией после долгого и сложного дня. Поэтому есть три вещи, которые вы не должны держать в этой комнате.

Телевизор

Если вы держите телевизор у себя в спальне, это может стать источником распространения негативной энергии. К тому же экран излучает свет, который может нарушить естественные циклы вашего сна и задержать выработку мелатонина – гормона, который отвечает за сон. Учитывайте также то, что просмотр телевизора перед сном – это то, что может возбуждать ваш мозг, и вам также будет гораздо сложнее засыпать.

Поэтому эксперт по фэншую советует переставить телевизор в другую комнату; она считает, что он может повлиять негативно не только на сон, но и на другие сферы вашей жизни.

Растения

Вам может казаться, что растения способствуют успокоению, очищают воздух и создают уют в доме, и все же Джемма считает, что держать их в спальне – не лучшая идея.

Растения могут иметь слишком много энергии Ян, которая не способствует спокойствию, что так нужен для здорового и долгого сна. Кроме того, некоторые растения ночью могут забирать кислород, а это также может повлиять на качество вашего сна.

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Аквариум

Вот еще один предмет, которого стоит избегать в спальне. С одной стороны, рыбки и вода создают гармоничную и приятную атмосферу, однако расположение их именно в спальне может привести к тому, что этот предмет повлияет на вас негативно.

Водный элемент, содержащийся в нем – подвижная вода и живые рыбки – также считаются источником энергии Ян, которая нарушает спокойствие и расслабленность. Кроме того, водный элемент может аккумулировать негативную энергию, и это будет влиять также на ваше эмоциональное состояние.