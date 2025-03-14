Многие украинцы пытаются сэкономить на электроэнергии, выключая из розетки приборы, когда не пользуются ими, сообщает 24 Канал. И вообще это замечательная стратегия, и несколько приборов точно вам не поблагодарят, если вы будете часто отключать их от электросети.

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Телевизор

Казалось бы, телевизор стоит выключать, ведь он потребляет электроэнергию. А многие делают это из соображений безопасности: привычка осталась еще с советских времен, когда техника не имела защиты от перегрева и автоотключения. К счастью, сейчас потребности выключать телевизор из розетки нет.

Конечно, некоторые модели потребляют немного электроэнергии в режиме сна, и частое их выключение может износить технику, и вам скорее придется покупать новый телевизор.



Телевизор необязательно выключать из розетки / Фото Pexels

Роутер

Эксперты не советуют выключать роутер из розетки – они обеспечивают интернет-соединение. Подробнее о том, почему роутер не нужно выключать на ночь, мы уже писали ранее.

Бойлер

Если вы сомневаетесь, можно ли выключать бойлер из розетки, лучше заглянуть в инструкцию. Но в целом необходимости в этом нет – когда вода уже нагрета, бойлер потребляет очень мало электроэнергии. И с включенным бойлером вы проснетесь и сразу же будете иметь горячую воду.

А вот если выключать его на ночь, придется еще подождать – а не все люди, которым нужно утром собираться на работу, имеют на это время.

Зарядные устройства для мобильных и ноутбука

Многие верят, что зарядное устройство потребляет электроэнергию, даже когда к нему не подключен гаджет – впрочем, это совсем не так. И хотя вы можете вытаскивать их из розетки для удобства или эстетики, сэкономить деньги таким образом не получится.