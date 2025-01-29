Если внимательно следить за бытовыми приборами у себя дома и не пользоваться ими тогда, когда нет необходимости, вы можете быстро и существенно уменьшить свои счета за электроэнергию и сэкономить средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Компьютер

По возможности его не стоит оставлять включенным в розетку, а также – в режиме ожидания. Специалисты убеждены, что это может существенно увеличить ваши счета за электричество. Поэтому сразу же после завершения работы не забывайте полностью выключить устройство.

Игровая приставка

Мощные игровые консоли имеют функцию энергосбережения, но и в ней хватает своих недостатков. Устройства часто имеют переключатель включения – выключения, который переводит их в режим ожидания с низким энергопотреблением.



Игровую приставку не стоит оставлять включенной / Фото Pexels

Но многие забывают выключить консоли, или же оставляют их работать даже тогда, когда не пользуются ими. Это же приводит к ненужным расходам за электроэнергию.

Спутниковые коробки

Часто именно эти приборы могут иметь большое влияние на счета за электричество. Несмотря на то, что эти устройства также имеют режим ожидания, что уменьшает энергопотребление, они все равно постепенно увеличивать ваши счета.

Вместо того, чтобы просто выключить телевизор, оставляя его в режиме ожидания, лучше вытащить его из розетки.