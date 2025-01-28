Насколько на самом деле чистый ваш дом? Вам может казаться, что он безупречен только потому, что вы убираете каждый день и каждую неделю, но если инструменты для уборки не совсем свежие, тогда и результат будет соответствующий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Губки для посуды

Специалисты по уборке убеждены, что большинство людей не заменяют губки для посуды достаточно часто. На самом деле нужно делать это каждую неделю. Но если вы чувствуете, что такие расходы не вписываются в ваш бюджет, тогда нужно проводить дезинфекцию губки в микроволновой печи. Так вы можете убить до 99% бактерий, скрывающихся на ней.

Резиновые перчатки

Во время уборки на кухне и в ванной без резиновых перчаток просто не обойтись. И если вы пользуетесь ими только время от времени, будет достаточно заменять их раз в 2 – 3 месяца. Но если вы используете их еженедельно, тогда они испортятся уже за 4 – 6 недель.

Впрочем, вам все еще может понадобиться замена перчаток быстрее, чем вы ожидали. Если они растянуты, хрупкие или имеют видимые повреждения, ждать не стоит – немедленно замените их.



Резиновые перчатки нужно заменять чаще / Фото Pexels

Туалетная щетка

Вероятно, трудно представить что-то менее гигиеничное, чем грязная туалетная щетка. Заменять их нужно каждые полгода. И если вы не помните, когда покупали ее в последний раз, скорее всего, уже пришло время ее заменить.

Пакет для мусора

Конечно, со всеми иногда случается, что мешок для мусора стоит в ведре немного дольше, чем стоит. Но, вероятно, его следует менять чаще, чем вы это делаете. Если пакет переполнен, протекает или пахнет неприятно, его следует немедленно заменить.

Мешки для пылесоса

Если в вашем пылесосе есть традиционный мешок для пыли, тогда, скорее всего, вы не думаете о его замене, пока он не заполнится. Впрочем, полный мешок не сможет эффективно всасывать всю грязь и пыль с пола. А это значит, что ваш прибор будет работать далеко не так эффективно, как вы привыкли.