Наскільки насправді чистий ваш дім? Вам може здаватися, що він бездоганний тільки тому, що ви прибираєте кожен день та щотижня, але якщо інструменти для прибирання не зовсім свіжі, тоді й результат буде відповідний, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Губки для посуду

Фахівці з прибирання переконані, що більшість людей не замінюють губки для посуду досить часто. Насправді потрібно робити це кожного тижня. Та якщо ви відчуваєте, що такі витрати не вписуються у ваш бюджет, тоді потрібно проводити дезінфекцію губки у мікрохвильовій печі. Так ви можете вбити до 99% бактерій, що ховаються на ній.

Гумові рукавички

Під час прибирання на кухні та у ванній без гумових рукавичок просто не обійтися. І якщо ви користуєтеся ними тільки час від часу, буде достатньо замінювати їх раз на 2 – 3 місяці. Але якщо ви використовуєте їх щотижня, тоді вони зіпсуються вже за 4 – 6 тижнів.

Втім, вам все ще може знадобитися заміна рукавичок швидше, ніж ви очікували. Якщо вони розтягнуті, крихкі чи мають видимі пошкодження, чекати не варто – негайно замініть їх.



Гумові рукавички потрібно замінювати частіше / Фото Pexels

Туалетна щітка

Певно, важко уявити щось менш гігієнічне, ніж брудна туалетна щітка. Замінювати їх потрібно кожні пів року. І якщо ви не пам'ятаєте, коли купували її востаннє, скоріш за все, вже настав час її замінити.

Пакет для сміття

Звісно, з усіма іноді трапляється, що мішок для сміття стоїть у відрі трохи довше, ніж варто. Але, ймовірно, його слід змінювати частіше, ніж ви це робите. Якщо пакет переповнений, протікає чи пахне неприємно, його слід негайно замінити.

Мішки для пилососа

Якщо у вашому пилососі є традиційний мішок для пилу, тоді, скоріш за все, ви не думаєте про його заміну, аж поки він не заповниться. Втім, повний мішок не зможе ефективно всмоктувати увесь бруд та пил з підлоги. А це значить, що ваш прилад працюватиме далеко не так ефективно, як ви звикли.