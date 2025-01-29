Якщо уважно стежити за побутовими приладами у себе вдома та не користуватися ними тоді, коли немає потреби, ви можете швидко та суттєво зменшити свої рахунки за електроенергію та заощадити кошти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Комп'ютер

За можливості його не варто залишати ввімкненим у розетку, а також – в режимі очікування. Спеціалісти переконані, що це може суттєво збільшити ваші рахунки за електрику. Тож відразу ж після завершення роботи не забувайте повністю вимкнути пристрій.

Ігрова приставка

Потужні ігрові консолі мають функцію енергоощадження, але і в ній вистачає своїх недоліків. Пристрої часто мають перемикач ввімкнення – вимкнення, який переводить їх у режим очікування з низьким енергоспоживанням.



Ігрову приставку не варто залишати ввімкненою / Фото Pexels

Але чимало людей забувають вимкнути консолі, або ж залишають їх працювати навіть тоді, коли не користуються ними. Це ж призводить до непотрібних витрати за електроенергію.

Супутникові коробки

Часто саме ці прилади можуть мати великий вплив на рахунки за електрику. Попри те, що ці пристрої також мають режим очікування, що зменшує енергоспоживання, вони все одно поступово збільшуватимуть ваші рахунки.

Натомість замість того, аби просто вимкнути телевізор, залишаючи його в режимі очікування, краще витягнути його з розетки.