Каждая привычка имеет свое влияние на наше самочувствие и организм, и некоторые из них могут мешать вам спать, даже если вы об этом и не подозреваете. Поэтому эксперт по сну Оливия Ареццоло поделилась несколькими основными привычками, от которых нужно отказаться прямо сейчас.

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Использование телефона

Эксперты сходятся на том, что использование телефона перед сном точно нужно ограничить. Большинство людей имеют привычку сидеть в соцсетях или смотреть видео прямо в постели, а это влияет на то, насколько просто вам потом будет заснуть.

Поэтому откладывайте все гаджеты в сторону по крайней мере за час до сна. А если телефон все же нужен, вы можете попробовать пользоваться очками, блокирующие голубой свет.

Есть или пить

Не стоит есть или пить за несколько часов до времени, когда вы собираетесь лечь спать, иначе это может привести к беспокойной ночи. Особенно это касается потребления алкоголя. Возможно, вам кажется, что этот бокал вина нагоняет на вас сонливость, но впоследствии она исчезнет, и на утро вы не будете чувствовать себя так, как будто вы хорошо отдохнули.

А с едой умеренность является ключевой. Слишком мало или слишком много еды перед сном могут повлиять на его качество не лучшим образом.

Занятия спортом

Спорт – это прекрасно, но лучше бы перенести его на другое время. Дело в том, что физические упражнения повышают температуру вашего тела, а значит, вы будете чувствовать больше энергии. В конце концов, вам будет сложнее заснуть.



Спорт мешает вам заснуть / Фото Pexels

Остаетесь в постели

Вы могли об этом не догадываться, и худшее, что вы можете сделать, когда у вас не получается заснуть – это оставаться в постели. Если вы не спите уже около 20 минут, встаньте с кровати и зайдите в другую комнату.

Погасите свет и избегайте использования гаджетов. Вы можете читать или медитировать, или же просто послушать успокаивающую музыку. Возвращайтесь в постель только тогда, когда уже почувствуете желание спать.

У вас в комнате много света

Если в спальне висят прозрачные шторы, это точно усложнит засыпание. В комнате для сна должно быть максимально темно, поэтому подумайте о способах, которые помогут ограничить окружающий свет.