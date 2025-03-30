Эти 6 привычек разрушают ваши ногти: вы и не догадывались о них

Крепкие и чистые ногти выглядят здоровыми и свежими даже без лака на них. Вот только поддерживать такой их вид не так просто, как может казаться.

Независимо от того, имеете ли вы дело с ломкими от природы ногтями, или со слабостью из-за постоянного нанесения гель-лака, есть несколько привычек, которые могут тайно портить ваши ногти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Используете ногти как инструменты

Открывание банок, отклеивание наклеек или царапание ногтями поверхности может привести к тому, что со временем они начнут ослабевать, раскалываться и ломаться. Вместо этого старайтесь использовать подушечки пальцев и обязательно надевайте перчатки во время работы в саду и уборки, чтобы защитить свои ногти.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие продукты нужно есть для блестящих и здоровых волос.

Грызете ногти

Это может показаться очевидным, и все же многие люди имеют эту привычку. Грызение ногтей ослабляет их структуру, приводит к неравномерному росту и может занести бактерии, что впоследствии приведут к развитию инфекций.

Замачиваете ногти перед маникюром

Ногтевая пластина на самом деле пористая, как губка, и ей нужен час, чтобы полностью высохнуть. Это значит, что если во время маникюра ваши руки замачиваются в воде, вы полируете впоследствии влажный ноготь.

После высыхания ноготь возвращается к своему первоначальному размеру и форме, а вот лак – нет, и это приводит к преждевременному отслаиванию.

Нанесение толстого слоя лака

Эксперты по маникюру убеждены, что при нанесении цвета на ногти всегда следует выбирать два тонких слоя вместо одного толстого. Даже если оттенок выглядит непрозрачным после нанесения одного слоя, толстый слой будет сохнуть слишком долго.

Оставляете гель-лак, когда он начинает отслаиваться

Для того, чтобы ваши ногти имели опрятный и здоровый вид, за своим гель-лаком нужно внимательно следить. Важно следить, или он случайно не начал отслаиваться. Учитывайте, что в таких случаях продукт начинает вредить богатый кератином верхний слой ногтя, ослабляя его.



Гель-лак нужно вовремя заменять / Фото Pexels

Обычно заменять гель-лак нужно каждые 2 – 3 недели.

Не используете масло для кутикулы

Вам может показаться, что это дополнительный и необязательный шаг, который не имеет большого значения. Зато эксперты утверждают, что пропускать его все же не стоит. Масло для кутикулы укрепляет ваши ногти, продлевает красивый вид маникюра и помогает предотвратить возникновение заусениц.

Стремитесь использовать его ежедневно, и даже использование масла раз в неделю уже даст свои плоды.