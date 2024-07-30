Различные травы подходят для разных вещей на кухне. Например, одни можно добавить к мясу или рыбе, тогда как другие идеально подходят для горячих напитков или свежего коктейля. Но дома не помешает держать все полезные травы – кто знает, когда они понадобятся?

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Кинза

На первый взгляд кинза может напомнить вам петрушку – но только до того момента, пока вы ее не попробуете. Да и на вид ее можно отличить: у кинзы листья чуть меньше, а стебли тоньше и нежнее. И если вы сомневаетесь, достаточно просто понюхать зелень – она имеет гораздо более резкий аромат.

Использовать ее можно и в гарнирах, и в блюдах из риса, а также добавлять в салаты из пасты. Кинзой можно легко добавить остроты любому – от тако до сэндвичей или салатов.

Эстрагон

Эстрагон – это нежная трава с длинными, тонкими и немного блестящими листьями. На вкус она сладкая и немного анисовая, и сравнить ее можно с фенхелем. Впрочем, она имеет более тонкий вкус, который не перебьет ваше блюдо.

Зелень добавляют в кремовые супы и соусы, а также блюда на основе майонеза – например, к куриному и картофельному салату.

Зеленый базилик

Этот самый распространенный вид базилика имеет блестящие и яркие листья в форме слезы и зеленые стебли. Базилик сладкий и ароматный, а также сопровождается тонкими нотками аниса и мяты.

Часто базилик используют для того, чтобы добавлять в салаты, сэндвичей, супов, пиццы ты блюд из пасты.



Базилик полезен в кулинарии / Фото Pexels

Обычная петрушка

Петрушку также называют плосколистной петрушкой – она имеет зеленые, зазубренные листья. Она очень ароматная и имеет чистый, яркий вкус, который может освежить немало блюд. Очень часто петрушку используют для дополнения гарнира: ее можно нарезать и посыпать пасту, рагу, карри или что-либо другое.

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Щавель

Это растение может найтись на любом огороде, и вам нужно обратить на него больше внимания. На вкус он травянистый и очень кислый, но его яркий и терпкий вкус может сбалансировать немало наваристых или кремовых супов, а также пикантные блюда из яиц.