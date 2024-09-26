Эти 5 продуктов точно нужно есть после тренировки: они помогают восстановиться

Нет ничего приятнее, чем ощущение от только что завершенной сложной тренировки. Но после нее нужно подкрепиться, ведь это лучший способ пополнить запасы энергии.

Конечно же, после тренировки вам захочется поесть, ведь вы тратите немало энергии во время занятий спортом. И здесь важно подобрать правильный перекус, который не перечеркнет, а только закрепит достигнутый на занятии спортом результат, делится личный тренер с The Wellness Whisk Максин Йенг.

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Шоколадное молоко

Далеко не первый продукт, о котором вы подумаете как о здоровом перекусе после тренировки, однако на самом деле оно может оказаться весьма полезным. Оно так идеально подходит после занятий спортом именно из-за идеального соотношения углеводов и белков.

Кроме того, молоко также содержит жир, воду и электролиты, которые делают его комплексным напитком для восстановления.

Зеленый смузи

Смузи – это идеальная еда после завершения тренировки. Это удобный способ одним махом получить немало различных питательных веществ, поэтому не стоит им пренебрегать. Вы можете добавить туда любой йогурт, семена, ореховое масло, молоко и фрукты или овощи – все это даст вам сложные углеводы, белки, здоровые жиры, растительные соединения и воду.

Йогурт с фруктами

Йогурт – это полезный продукт для вашего кишечника и здоровья в целом, а фрукты содержат такую полезную клетчатку. И после возвращения из спортзала или пробежки они могут стать незаменимым перекусом, что поможет вам легко восстановиться.



Йогурт очень полезен после тренировки / Фото Pexels

Тост с авокадо

Если вы ищете пищу, наполненную сложными углеводами, растительными соединениями и электролитам, а также здоровыми жирами, тогда тост с авокадо – это лучший вариант. Сверху вы также можете положить жареное яйцо, и тогда тост превратится в полноценную пищу, богатую белком.

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Фруктовый салат

Когда говорится о здоровой пище после тренировки, тогда нельзя забывать и об обычных фруктах! Они подойдут идеально, если вы не в настроении для большой порции пищи и хотите просто легко перекусить.

Фруктовый салат – это комбинация, что не обременит желудок, и все еще будет содержать электролиты, углеводы, жиры, белки и растительные соединения.