Ці 5 продуктів точно потрібно їсти після тренування: вони допомагають відновитися

Немає нічого приємнішого, ніж відчуття від щойно завершеного складного тренування. Але після нього потрібно підкріпитися, адже це найкращий спосіб поповнити запаси енергії.

Звісно ж, після тренування вам захочеться поїсти, адже ви витрачаєте чимало енергії під час занять спортом. І тут важливо підібрати правильний перекус, який не перекреслить, а тільки закріпить досягнений на занятті спортом результат, ділиться особиста тренерка з The Wellness Whisk Максін Єнг.

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Шоколадне молоко

Далеко не перший продукт, про який ви подумаєте як про здоровий перекус після тренування, проте насправді воно може виявитися досить корисним. Воно так ідеально підходить після занять спортом саме через ідеальне співвідношення вуглеводів та білків.

Окрім того, молоко також містить жир, воду та електроліти, які роблять його комплексним напоєм для відновлення.

Зелений смузі

Смузі – це ідеальна їжа після завершення тренування. Це зручний спосіб одним махом отримати чимало різних поживних речовин, тож не варто ним нехтувати. Ви можете додати туди будь-який йогурт, насіння, горіхове масло, молоко та фрукти чи овочі – все це дасть вам складні вуглеводи, білки, здорові жири, рослинні сполуки та воду.

Йогурт з фруктами

Йогурт – це корисний продукт для вашого кишківника та здоров'я загалом, а фрукти містять таку корисну клітковину. І після повернення зі спортзалу чи пробіжки вони можуть стати незамінним перекусом, що допоможе вам легко відновитися.



Йогурт дуже корисний після тренування / Фото Pexels

Тост з авокадо

Якщо ви шукаєте їжу, наповнену складними вуглеводами, рослинними сполуками та електролітам, а також здоровими жирами, тоді тост з авокадо – це найкращий варіант. Зверху ви також можете покласти смажене яйце, і тоді тост перетвориться на повноцінну їжу, багату на білок.

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Фруктовий салат

Коли мовиться про здорову їжу після тренування, тоді не можна забувати й про звичайнісінькі фрукти! Вони підійдуть ідеально, якщо ви не в настрої для великої порції їжі і хочете просто легко перекусити.

Фруктовий салат – це комбінація, що не обтяжить шлунок, та все ще міститиме електроліти, вуглеводи, жири, білки та рослинні сполуки.