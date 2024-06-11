Какие продукты долго хранятся без холодильника: полный список
Украинцы снова вынуждены привыкнуть к стабилизационным и аварийным отключениям. Из-за этого у многих возникают переживания относительно того, не испортятся ли из-за отключения света продукты в холодильнике и сколько они могут храниться без холода.
Довольно длительное время храниться без холодильника могут многие продукты, пишут Porady 24. Это не только полезно знать, но и записать для того, чтобы иметь определенную долю этих продуктов на случай отключения света. В основном эти продукты держат в кухонных ящиках, поэтому и холод им не нужен.
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Какие продукты хранятся без холодильника
- Консервы;
- Энергетические батончики;
- Сушеное и вяленое мясо;
- Сладости;
- Крупы, бобовые, мука мука;
- Фрукты и овощи;
- Хлебобулочные изделия;
- Джем, варенье, сгущенное молоко, мед;
- Макаронные изделия;
- Орехи;
- Сухие завтраки и кукурузные хлопья.
Многие продукты можно держать без холодильника / Фото Pexels
Как продлить срок продуктов из холодильника
Куриные яйца могут храниться без холодильника до 7 дней. Некоторые специалисты говорят, что для того, чтобы продлить срок хранения, стоит их помыть в соленой воде, промыть и обернуть в мешочек с рисом. Такой метод даже позволяет избежать бактерий.
Чтобы продлить срок сыра, обмотайте его льняной салфеткой, предварительно смоченной в соленой воде. После этого поставьте в бумагу и поместите в прохладное место. Таким образом сыр сохранится до 3 дней.
Все овощи и фрукты можно держать без холодильника. Важно лишь поставить их в темное и прохладное место. Приготовленные блюда рекомендуется съесть, если они стоят в холодильнике, не позднее, чем через 24 часа. Если же отключение света продолжительнее, чем 4 часа, продукты стоит употребить, иначе в жаркое время они начнут быстро портиться.
Супы и борщ портятся быстрее, однако для того, чтобы продлить их свежесть, просто прокипятите их. Таким образом вы выиграете немного времени, пока суп будет остывать, а вместе с тем убьете опасные бактерии, которые там появятся.