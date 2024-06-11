Какие продукты долго хранятся без холодильника: полный список

Украинцы снова вынуждены привыкнуть к стабилизационным и аварийным отключениям. Из-за этого у многих возникают переживания относительно того, не испортятся ли из-за отключения света продукты в холодильнике и сколько они могут храниться без холода.

Довольно длительное время храниться без холодильника могут многие продукты, пишут Porady 24. Это не только полезно знать, но и записать для того, чтобы иметь определенную долю этих продуктов на случай отключения света. В основном эти продукты держат в кухонных ящиках, поэтому и холод им не нужен.

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Какие продукты хранятся без холодильника

Консервы;

Энергетические батончики;

Сушеное и вяленое мясо;

Сладости;

Крупы, бобовые, мука мука;

Фрукты и овощи;

Хлебобулочные изделия;

Джем, варенье, сгущенное молоко, мед;

Макаронные изделия;

Орехи;

Сухие завтраки и кукурузные хлопья.



Многие продукты можно держать без холодильника / Фото Pexels

Как продлить срок продуктов из холодильника

Куриные яйца могут храниться без холодильника до 7 дней. Некоторые специалисты говорят, что для того, чтобы продлить срок хранения, стоит их помыть в соленой воде, промыть и обернуть в мешочек с рисом. Такой метод даже позволяет избежать бактерий.

Чтобы продлить срок сыра, обмотайте его льняной салфеткой, предварительно смоченной в соленой воде. После этого поставьте в бумагу и поместите в прохладное место. Таким образом сыр сохранится до 3 дней.

Все овощи и фрукты можно держать без холодильника. Важно лишь поставить их в темное и прохладное место. Приготовленные блюда рекомендуется съесть, если они стоят в холодильнике, не позднее, чем через 24 часа. Если же отключение света продолжительнее, чем 4 часа, продукты стоит употребить, иначе в жаркое время они начнут быстро портиться.

Супы и борщ портятся быстрее, однако для того, чтобы продлить их свежесть, просто прокипятите их. Таким образом вы выиграете немного времени, пока суп будет остывать, а вместе с тем убьете опасные бактерии, которые там появятся.