Які продукти довго зберігаються без холодильника: повний список

Українці знову змушені призвичаюватися до стабілізаційних та аварійних відключень. Через це в багатьох виникають переживання щодо того, чи не зіпсуються через вимкнення світла продукти в холодильнику та скільки вони можуть зберігатися без холоду.

Доволі тривалий час зберігатися без холодильника можуть багато продуктів, пишуть Поради 24. Це не лише корисно знати, але й занотувати для того, щоб мати певну частку цих продуктів на випадок вимкнення світла. Здебільшого ці продукти тримають в кухонних шухлядах, тож й холод їм не потрібен.

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Які продукти зберігаються без холодильника

Консерви;

Енергетичні батончики;

Сушене та в’ялене м’ясо;

Солодощі;

Крупи, бобові, борошно;

Фрукти та овочі;

Хлібобулочні вироби;

Джем, варення, згущене молоко, мед;

Макаронні вироби;

Горіхи;

Сухі сніданки та кукурудзяні пластівці.



Чимало продуктів можна тримати без холодильника / Фото Pexels

Як продовжити термін продуктів з холодильника

Курячі яйця можуть зберігатися без холодильника до 7 днів. Деякі фахівці кажуть, що для того, щоб продовжити термін зберігання, варто їх помити в солоній воді, промити та обгорнути в мішечок з рисом. Такий метод навіть дозволяє уникнути бактерій.

Щоб продовжити термін зберігання сиру, обмотайте його лляною серветкою, попередньо змоченою в солоній воді. Після цього поставте в папір та помістіть в прохолодне місце. Таким чином сир збережеться до 3 днів.

Усі овочі та фрукти можна тримати без холодильника. Важливо лише поставити їх у темне та прохолодне місце. Приготовлені страви рекомендовано з’їсти, якщо вони стоять у холодильнику, не пізніше, ніж через 24 години. Якщо ж відключення світла триваліше, ніж 4 години, продукти варто спожити, інакше в спекотну пору вони почнуть швидко псуватися.

Супи та борщ псуються найшвидше, однак для того, щоб продовжити їхню свіжість, просто прокип’ятіть їх. Таким чином ви виграєте трохи часу, поки суп буде остигати, а разом й з тим вб’єте небезпечні бактерії, які там з’являться.