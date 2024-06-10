Суші та роли належать до тих страв, що швидко псуються, пишуть Поради 24. Загалом фахівці рекомендують їх з’їсти в перші 3 години після доставки. Цей термін є цілком прийнятним для того, щоб суші були смачними та їстівними при кімнатній температурі.

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Скільки часу можна зберігати суші

У холодильнику суші можна тримати не більше, ніж 18 – 24 години. Однак варто врахувати кілька виключень. До прикладу, сашимі можна зберігати не довше, ніж 3 години, інакше сира риба почне псуватися. Теплі роли взагалі треба з’їдати відразу. Суші з ікрою можуть стояти в холодильнику не довше 12 годин.

Втім овочеві роли, які складаються з огірків, манго чи авокадо можуть стояти аж 48 годин. Та варто врахувати той факт, що манго втратить еластичність та стане пюреподібним, а авокадо потемніє. Та й взагалі, рис може відшаруватись та втратити свій загальний вигляд.

Фахівці зауважили, що найменший термін зберігання мають роли темпура, які приготовані в клярі та ті, що политі соусом. Їх краще з’їсти одразу та навіть не класти в холодильник.



Термін зберігання ролів залежить від їхнього виду / Фото Pexels

Чи можна тримати суші в морозилці

Любителі японської кухні можуть зберігати суші в морозилці, щоб потім насолодитися ролами наче свіжими. Однак ця ідея є поганою. Навіть після кількох годин в холодильнику суші втрачають смак, а розморожування може навіть сприяти розвитку шкідливих мікроорганізмів.

Після заморозки рис стає твердим та повністю розшаровується, тож суші втратять свій первісний вигляд. Фахівці кажуть, що якщо до суші торкалися паличками, які були вмочені в соєвий соус, васабі чи на ньому були залишки імбиру, то вони можуть викликати отруєння через появу бактерій та гельмінтів у рибі.