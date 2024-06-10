Суши и роллы относятся к тем блюдам, что быстро портятся, пишут Porady 24. В общем специалисты рекомендуют их съесть в первые 3 часа после доставки. Этот срок является вполне приемлемым для того, чтобы суши были вкусными и съедобными при комнатной температуре.

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Сколько времени можно хранить суши

В холодильнике суши можно держать не более, чем 18 – 24 часа. Однако стоит учесть несколько исключений. К примеру, сашими можно хранить не дольше, чем 3 часа, иначе сырая рыба начнет портиться. Теплые роллы вообще надо съедать сразу. Суши с икрой могут стоять в холодильнике не дольше 12 часов.

Впрочем овощные роллы, которые состоят из огурцов, манго или авокадо могут стоять аж 48 часов. Но стоит учесть тот факт, что манго потеряет эластичность и станет пюреобразным, а авокадо потемнеет. И вообще, рис может отслоиться и потерять свой общий вид.

Специалисты заметили, что наименьший срок хранения имеют роллы темпура, приготовленные в кляре и те, что политы соусом. Их лучше съесть сразу и даже не класть в холодильник.



Срок хранения роллов зависит от их вида / Фото Pexels

Можно ли держать суши в морозилке

Любители японской кухни могут хранить суши в морозилке, чтобы потом насладиться роллами как свежими. Однако эта идея является плохой. Даже после нескольких часов в холодильнике суши теряют вкус, а размораживание может даже способствовать развитию вредных микроорганизмов.

После заморозки рис становится твердым и полностью расслаивается, поэтому суши потеряют свой первоначальный вид. Специалисты говорят, что если к суши касались палочками, которые были обмакнуты в соевый соус, васаби или на нем были остатки имбиря, то они могут вызвать отравление из-за появления бактерий и гельминтов в рыбе.