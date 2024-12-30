В мире модных диетических добавок продукты с коллагеном, определенно, занимают первое место. Впрочем, вы можете получить его естественным путем из обычных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Рыба

Когда говорится о естественном производстве коллагена, вы не найдете лучшего продукта, чем рыба. Рыбий коллаген – один из тех, что наиболее эффективно усваивается человеком. Вы можете попробовать есть больше лосося, содержащего немало омега-3 жиров, или меньшую рыбу: анчоусы и сардины.

Цитрусовые

Есть совсем немного продуктов, в которых вы найдете больше витамина С, чем в цитрусовых. И независимо от того, или вы выпьете стакан воды с лимонным соком, съедите половинку апельсина или перекусите салатом с цитрусовыми, так вы сможете поддержать здоровье не только кожи, но и волос, ногтей и суставов.

Листовая зелень

Листовая зелень – это другой замечательный источник витамина С. А он очень важен для сохранения коллагена в организме, а также играет важную роль и в его выработке.



Листовая зелень очень полезна для кожи / Фото Pexels

Яйца

Этот удивительный продукт содержит пролин, цинк и серу – а это те вещества, что нужны для выработки коллагена. Цинк в основном содержится в яичном желтке, а вот пролин и сера сосредоточены в белке. Поэтому даже если вы следите за своим уровнем холестерина, вы можете воспользоваться употреблением яиц для повышения коллагена.

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Овес

Овсянка – это классический завтрак, и знаете ли вы, что она приносит невиданную пользу вашей коже. Овес, как и другие цельнозерновые продукты, содержит аминокислоты, витамины и минералы, которые помогают организму вырабатывать коллаген.