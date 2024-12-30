У світі модних дієтичних добавок продукти з колагеном, певно, займають перше місце. Втім, ви можете отримати його природним шляхом зі звичайних продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Риба

Коли мовиться про природне виробництво колагену, ви не знайдете кращого продукту, ніж риба. Риб'ячий колаген – один з тих, що найбільш ефективно засвоюється людиною. Ви можете спробувати їсти більше лосося, що містить чимало омега-3 жирів, або ж меншу рибу: анчоуси та сардини.

Цитрусові

Є зовсім небагато продуктів, у яких ви знайдете більше вітаміну С, ніж у цитрусових. І незалежно від того, чи ви вип'єте склянку води з лимонним соком, з'їсте половинку апельсина чи перекусите салатом з цитрусовими, так ви зможете підтримати здоров'я не тільки шкіри, але й волосся, нігтів та суглобів.

Листова зелень

Листова зелень – це інше чудове джерело вітаміну С. А він дуже важливий для збереження колагену в організмі, а також відіграє важливу роль і у його виробленні.



Листова зелень дуже корисна для шкіри / Фото Pexels

Яйця

Цей дивовижний продукт містить пролін, цинк та сірку – а це ті речовини, що потрібні для вироблення колагену. Цинк в основному міститься у яєчному жовтку, а ось пролін та сірка зосереджені у білку. Тож навіть якщо ви стежите за своїм рівнем холестерину, ви можете скористатися вживанням яєць для підвищення колагену.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Овес

Вівсянка – це класичний сніданок, та чи знаєте ви, що вона приносить небачену користь вашій шкірі. Овес, як і інші цілозернові продукти, містить амінокислоти, вітаміни та мінерали, які допомагають організму виробляти колаген.