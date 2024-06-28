Емкости из пластика уже давно стали удобной альтернативой любым другим сосудам. Но оказывается, в пластиковых контейнерах можно держать не все. Есть определенная категория пищи, которую лучше в такие емкости не ставить.

Смотрите также Используют почти все: в каких кастрюлях не стоит хранить и готовить пищу

Что нельзя держать в пластиковых контейнерах

Горячая пища

При взаимодействии с продуктами высокой температуры пластик выделяет опасные токсичные вещества

Кислые продукты

Нельзя ставить в контейнер апельсины, лимоны, помидоры и любые другие кислые продукты, поскольку материал контейнера окисляется, поэтому пища приобретет другой вкус и запах.

Острые соусы и ферментированные продукты

Соленые огурцы, квашеная капуста вместе с острыми соусами способны провоцировать выделение токсичных веществ из пластика.

Яйца и блюда из яиц

Если яйца пролежат в контейнере долго, то есть риск возникновения кишечной палочки и сальмонеллеза.

Молоко и молочные продукты

Эти продукты в контейнере испортятся быстрее, чем в холодильнике без какой-либо тары.



Овощи в контейнерах хранить вполне безопасно / Фото Pexels

Кроме того, не стоит в контейнерах хранить суп, если он горячий. В целом для длительного пользования такие лотки опасны. Они предназначены только для еды, которую вы планируете съесть в ближайшее время.

Обратите внимание, что в лотках нельзя хранить корм для животных. Она пропитается специфическим запахом и впоследствии начнет отравлять пространство. Лучше держать корм в пакете, который перед тем, как поставить в контейнер, придется плотно завязать.

А вот вполне безопасно в пластиковых контейнерах хранить муку, крупы, печенье или сахар.