Для того, чтобы позаботиться о своем ночном сне и сделать его максимально комфортным, вам нужно правильно выбирать продукты для своего ужина. И диетолог Кристен Карли поделилась несколькими ингредиентами, которые добавлять в него точно не стоит.

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Шоколад

Возможно, вам кажется отличной идеей полакомиться шоколадом перед сном, однако он может испортить весь ваш ночной отдых. Это связано с тем, что в этом лакомстве есть много кофеина и сахара.

А сахар – это то вещество, что может негативно повлиять на сон, и вы почувствуете только прилив энергии вместо приятной релаксации и сонливости.

Газированные напитки

Очевидно, не стоит пить перед сном газированные напитки, содержащие кофеин и сахар. Но даже если вы выбираете такие, что не содержат обоих этих веществ, они все еще могут негативно повлиять на ваш отдых.

Дело в том, что пузырьки воздуха, которые содержатся в напитке, могут привести к появлению газообразования, вздутие живота и общего дискомфорта в желудке.

Сыр

Если вы хотите полакомиться продуктами и блюдами, которые содержат сыр, лучше сделать это за несколько часов до сна, и на это есть несколько причин. У одних людей этот продукт может вызвать дискомфорт в пищеварении, а в некоторых сортах, особенно, если это выдержанный сыр, может быть очень много тирамина.



Сыр не стоит есть перед сном / Фото Pexels

Алкоголь

Возможно, алкоголь и поможет вам расслабиться после долгого рабочего дня, но он точно не повлияет хорошо на сон. Некоторые виды содержат тирамин, но весь алкоголь препятствует здоровому отдыху. Поэтому отличной альтернативой поздно вечером может стать вкусный безалкогольный коктейль.

Острые блюда

Острая пища в некоторых случаях может быть достаточно полезной для здоровья. Впрочем, хороший сон не относится к преимуществам. Дело в том, что острые блюда могут вызвать расстройство пищеварения, изжогу и кислотный рефлюкс, а это точно будет мешать вам спать.