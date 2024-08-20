Для того, щоб подбати про свій нічний сон та зробити його максимально комфортним, вам потрібно правильно обирати продукти для своєї вечері. І дієтологиня Крістен Карлі поділилася кількома інгредієнтами, які додавати до неї точно не варто.

Цікаво Ацетон не лише для зняття лаку: як він може допомогти у прибиранні

Шоколад

Можливо, вам здається чудовою ідеєю поласувати шоколадом перед сном, проте він може зіпсувати весь ваш нічний відпочинок. Це пов'язано з тим, що у цих ласощах є багато кофеїну та цукру.

А цукор – це та речовина, що може негативно вплинути на сон, і ви відчуєте тільки прилив енергії замість приємної релаксації та сонливості.

Газовані напої

Вочевидь, не варто пити перед сном газовані напої, що містять кофеїн та цукор. Але навіть якщо ви обираєте такі, що не місять обох цих речовин, вони все ще можуть негативно вплинути на ваш відпочинок.

Річ у тому, що бульбашки повітря, які містяться у напої, можуть призвести до появи газоутворення, здуття живота та загального дискомфорту у шлунку.

Сир

Якщо ви хочете поласувати продуктами та стравами, які містять сир, краще зробити це за кілька годин до сну, і на це є кілька причин. У одних людей цей продукт може викликати дискомфорт у травленні, а в деяких сортах, особливо, якщо це витриманий сир, може бути дуже багато тираміну.



Сир не варто їсти перед сном / Фото Pexels

Алкоголь

Можливо, алкоголь і допоможе вам розслабитися після довгого робочого дня, але він точно не вплине добре на сон. Деякі види містять тирамін, але весь алкоголь перешкоджає здоровому відпочинку. Тож чудовою альтернативою пізно ввечері може стати смачний безалкогольний коктейль.

Гострі страви

Гостра їжа у деяких випадках може бути досить корисною для здоров'я. Втім, гарний сон не належить до переваг. Річ у тому, що гострі страви можуть викликати розлад травлення, печію та кислотний рефлюкс, а це точно заважатиме вам спати.