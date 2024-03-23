5 зимних и весенних продуктов, которые ускорят ваш метаболизм: начните их есть

Даже в холодное время года нужно поддерживать свой рацион сбалансированным и наполненным питательными веществами. Так вы сможете поддерживать высокий уровень энергии, уменьшить стресс и даже лучше спать.

Здоровый обмен веществ – это то, над чем точно стоит поработать, и здесь дело не только в вашем весе. Метаболизм помогает также превращать пищу в энергии, и это не только помогает вам двигаться и выполнять повседневные дела, но и способствует кровообращению, пищеварению и восстановлению клеток.

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Корнеплоды

Если вы любите есть корнеплоды – например, картофель, морковь и свеклу, то вы, скорее всего, с нетерпением ждете времени года, когда они имеют максимальное качество всех питательных веществ. Но в этих овощах можно найти и множество других полезных свойств.

Корнеплоды являются прекрасным источником клетчатки и сложных углеводов, чтобы поддерживать постоянный уровень энергии в течение дня, в конце концов, поддерживая здоровый и хорошо функционирующий метаболизм, – поделился диетолог Джордан Хилл.

Зеленый чай

Ничто так не успокоит ваше тело в течение холодных месяцев года, как теплый напиток. И когда вы выбираете его среди многих вариантов, стоит подумать именно о зеленом чае. Он не только согреет вас, но и поможет ускорить метаболизм, пока ваше тело будет работать над поддержанием внутренней температуры.



Зеленый чай очень полезен / Фото Pexels

Костный бульон

Еще одно теплое блюдо, о котором не стоит забывать зимой и весной – это костный бульон. Он, как и чай, может увлажнить, согреть вас и поможет ускорить метаболизм. Но он имеет и несколько дополнительных преимуществ – блюдо поможет поддерживать здоровье кишечника и восстанавливать слизистую оболочку пищеварительного тракта.

Киви

Киви – это тот продукт, который не только зарядит вас витаминами, но он очень полезен и в случае, если вы имеете проблемы со сном, ведь он поможет вам лучше отдохнуть.

Киви богат антиоксидантами, витаминами и минералами, включая витамин С и серотонин, которые связаны с улучшением качества и продолжительности сна,

– рассказал эксперт.

Перечная мята

Издавна известно, что мята – это тот продукт, что способствует лучшему пищеварению. Впрочем, это растение может дать вашему организму еще несколько преимуществ – в частности, она уменьшает симптомы вздутия живота и помогает вашим мышцам расслабиться.