5 зимових і весняних продуктів, які прискорять ваш метаболізм: почніть їх їсти

Навіть у холодну пору року потрібно підтримувати свій раціон збалансованим та наповненим поживними речовинами. Так ви зможете підтримувати високий рівень енергії, зменшити стрес та навіть краще спати.

Здоровий обмін речовин – це те, над чим точно варто попрацювати, і тут справа не тільки у вашій вазі. Метаболізм допомагає також перетворювати їжу на енергії, і це не тільки допомагає вам рухатися та виконувати повсякденні справи, але і сприяє кровообігу, травленню та відновленню клітин.

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Коренеплоди

Якщо ви любите їсти коренеплоди – наприклад, картоплю, моркву та буряк, то ви, скоріш за все, із нетерпінням чекаєте пори року, коли вони мають максимальну якість усіх поживних речовин. Та у цих овочах можна знайти і безліч інших корисних властивостей.

Коренеплоди є чудовим джерелом клітковини та складних вуглеводів, щоб підтримувати постійний рівень енергії протягом дня, зрештою, підтримуючи здоровий і добре функціонуючий метаболізм, – поділився дієтолог Джордан Хілл.

Зелений чай

Ніщо так не заспокоїть ваше тіло протягом холодних місяців року, як теплий напій. І коли ви обираєте його серед багатьох варіантів, варто подумати саме про зелений чай. Він не тільки зігріє вас, але і допоможе прискорити метаболізм, поки ваше тіло працюватиме над підтримкою внутрішньої температури.



Зелений чай дуже корисний / Фото Pexels

Кістковий бульйон

Ще одна тепла страва, про яку не варто забувати взимку і навесні – це кістковий бульйон. Він, як і чай, може зволожити, зігріти вас та допоможе прискорити метаболізм. Але він має і кілька додаткових переваг – страва допоможе підтримувати здоров'я кишківника та відновлювати слизову оболонку травного тракту.

Ківі

Ківі – це той продукт, який не тільки зарядить вас вітамінами, але він надзвичайно корисний і у випадку, якщо ви маєте проблеми зі сном, адже він допоможе вам краще відпочити.

Ківі багатий антиоксидантами, вітамінами та мінералами, включаючи вітамін С і серотонін, які пов’язані з покращенням якості та тривалості сну,

– розповів експерт.

Перцева м'ята

Здавна відомо, що м'ята – це той продукт, що сприяє кращому травленню. Втім, ця рослина може дати вашому організму ще кілька переваг – зокрема, вона зменшує симптоми здуття живота та допомагає вашим м'язам розслабитися.