Эти 6 продуктов помогут поддерживать здоровье мозга: стоит добавить их на тарелку

То, что мозг с годами меняется – это нормально. Впрочем, вы можете сделать немало для того, чтобы сохранить свой мозг как можно здоровее. И питание играет в этом далеко не последнюю роль.

Один из способов поддерживать здоровье мозга – это сосредоточиться на продуктах, которые вы едите каждый день. Как и любая хорошо смазанная машина, мозг нуждается в надежном топливе для того, чтобы работать хорошо. И Джонатан Пертелл, диетолог из больницы Lenox Hill рассказал о нескольких продуктах, которые будут наиболее полезными.

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Листовая зелень

Капуста, шпинат и брокколи – это то, что нужно для поддержания вашего мозга в идеальной форме. Так вы получаете витамины А, С и К, а также немало других антиоксидантов, которые будут чрезвычайно полезными для вас.

Ягоды

Ягоды наполнены флавоноидами – типом антиоксиданта, что придает фруктам и овощам ярких оттенков. Они делают пищу не только привлекательной на вид, но и могут улучшать вашу память.



Ягоды полезны для мозга / Фото Pexels

Флавоноиды помогают поддерживать связь между нервными клетками, а значит, улучшают когнитивные функции.

Орехи

Если вы не очень любите орехи, возможно, их невероятная польза для вашего мозга изменит ваше мнение. В орехах вы найдете достаточно много омега-3 жирных кислот, а также "хороших" жиров, которые помогают поддерживать структурную целостность мозга.

Кроме того, они также нужны и для правильного кровотока и могут обеспечить достаточное количество кислорода для нормального функционирования мозга.

Жирная рыба

Как и орехи, жирная рыба просто наполнена омега-3, поэтому ее точно стоит есть как можно больше и чаще. Потребление рыбы поможет поддерживать когнитивные процессы, в том числе и память.

Черный шоколад

А вот хорошие новости для всех любителей сладкого – темный шоколад может быть полезным для мозга. Это лакомство имеет высокое содержание флавоноидов, которые могут усиливать регенерацию нервных клеток. Кроме того, они также участвуют в клеточных реакциях.

Чай

Из-за высокого содержания антиоксидантов некоторые чаи бывают чрезвычайно полезными. В частности, стоит пить зеленый и черный чай. Он полезен для защиты нервных клеток мозга и наполнен антиоксидантами и противовоспалительными свойствами.