Ці 6 продуктів допоможуть підтримувати здоров'я мозку: варто додати їх на тарілку

Те, що мозок з роками змінюється – це нормально. Втім, ви можете зробити чимало для того, щоб зберегти свій мозок якомога здоровішим. І харчування відіграє у цьому далеко не останню роль.

Один зі способів підтримувати здоров'я мозку – це зосередитися на продуктах, які ви їсте кожного дня. Як і будь-яка добре змащена машина, мозок потребує надійного палива для того, щоб працювати добре. І Джонатан Пертелл, дієтолог з лікарні Lenox Hill розповів про кілька продуктів, які будуть найбільш корисними.

Цікаво Ці 5 типових ознак недосипання ніколи не можна ігнорувати: перевірте себе

Листова зелень

Капуста, шпинат та броколі – це те, що потрібно для підтримки вашого мозку в ідеальній формі. Так ви отримуєте вітаміни А, С та К, а також чимало інших антиоксидантів, які будуть надзвичайно корисними для вас.

Ягоди

Ягоди наповнені флавоноїдами – типом антиоксиданту, що надає фруктам та овочам яскравих відтінків. Вони роблять їжу не тільки привабливою на вигляд, але й можуть покращувати вашу пам'ять.



Ягоди корисні для мозку / Фото Pexels

Флавоноїди допомагають підтримувати зв'язок між нервовими клітинами, а значить, покращують когнітивні функції.

Горіхи

Якщо ви не дуже любите горіхи, можливо, їхня неймовірна користь для вашого мозку змінить вашу думку. У горіхах ви знайдете досить багато омега-3 жирних кислот, а також "хороших" жирів, які допомагають підтримувати структурну цілісність мозку.

Окрім того, вони також потрібні і для правильного кровотоку та можуть забезпечити достатню кількість кисню для нормального функціонування мозку.

Жирна риба

Як і горіхи, жирна риба просто наповнена омега-3, тож її точно варто їсти якомога більше й частіше. Споживання риби допоможе підтримувати когнітивні процеси, зокрема й пам'ять.

Чорний шоколад

А ось хороші новини для усіх любителів солодкого – темний шоколад може бути корисним для мозку. Ці ласощі мають високий вміст флавоноїдів, які можуть посилювати регенерацію нервових клітин. Окрім того, вони також беруть участь у клітинних реакціях.

Чай

Через високий вміст антиоксидантів деякі чаї бувають надзвичайно корисними. Зокрема, варто пити зелений та чорний чай. Він корисний для захисту нервових клітин мозку та наповнений антиоксидантами та протизапальними властивостями.