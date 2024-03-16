Когда говорится о женском здоровье, уровень энергии – это одна из главных проблем, которую перегоняют только психические проблемы. Об этом свидетельствуют опросы в MyFitnessPal, и по мнению экспертов, вернуть бодрость поможет изменение некоторых продуктов, которые вы потребляете.

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Мало и часто

Оказывается, время, когда вы едите, не менее важен за те продукты, которые вы выбираете. И диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт советует своим клиентам есть меньшие порции пищи, однако делать это чаще, и именно это помогает им поддерживать стабильный запас энергии.

Пропуск еды может привести к снижению уровня сахара в крови, что приводит к снижению энергии, поэтому я рекомендую завтракать в течение двух часов после пробуждения, а затем есть каждые три-четыре часа,

– поделилась она.

Замена еды

Вот здесь уже говорится о продуктах, от которых нужно отказаться или ограничить, а взамен добавить в свой список покупок другие, более полезные альтернативы. Например, вы можете заменить свой обычный белый хлеб и макароны на цельнозерновые, и это поможет вам в производстве энергии. Это происходит из-за того, что они являются лучшим источником клетчатки и высвобождают глюкозу в кровь медленнее.

Если вы начнете свой день с цельнозернового продукта или чего-то, что наполнено белком или здоровыми жирами, вы можете легко обеспечить себе нужный заряд энергии.

Добавьте белок

Несмотря на то, что белок не считается основным источником энергии, он жизненно важен, если вы хотите избегать усталости. Это все потому, что именно он помогает замедлить высвобождение углеводов в кровь – а это поможет избежать скачков сахара в крови.

Кроме того, белок выполняет различные важные функции в организме – от образования нужных ферментов до восстановления тканей.



Белок очень важен для рациона / Фото Pexels

Устраните дефицит

Скажем, без достаточного количества железа в рационе вы можете столкнуться с низким уровнем кислорода в крови, то есть с анемией, а это в свою очередь приведет к слабости, вялости, усталости и апатии

Для того, чтобы уменьшить риски, попробуйте добавить в свой рацион продукты, которые богаты на этот элемент: например, красное мясо, птица и рыба, фасоль, тофу и обогащенные злаки.

Ешьте больше питательных жиров

Очень часто люди пытаются потреблять как можно меньше жиров, и это не слишком хорошая стратегия. Хорошие источники жира могут дать вам нужную энергию и даже быть полезными для вашего сердца. Именно они обеспечивают медленное высвобождение энергии в течение длительного периода времени. Попробуйте добавить на свою тарелку миндаль, хумус или оливковое масло, и вы очень быстро заметите изменения в уровне энергии.