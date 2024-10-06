Коллаген содержится в организме естественным путем, но некоторые продукты могут увеличить его количество и улучшить то, как выглядит ваша кожа. Поэтому нужно присмотреться к тому, что вы кладете на тарелку, поделилась диетолог Бьянка Тамбурелло из FRESH Communications.

Интересно Как ухаживать за розами осенью: полезные советы для зимнего укрытия

Рыба

Когда говорится о естественной выработке коллагена, рыба – это один из лучших продуктов, что вы можете добавить в свой список покупок. Некоторые исследования показывают, что рыбий коллаген является одним из тех его источников, что усваиваются лучше всего.

Цитрусовые

Есть несколько продуктов, которые содержат немало витамина С – и это, конечно же, цитрусовые: лимоны, апельсины, лаймы и грейпфруты. И независимо от того, в каком виде вы их употребляете, они идут на пользу вашей коже. Оказывается, витамин С помогает сохранить коллаген и играет важную роль в его производстве в организме.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Яйца

Кроме того, что в яйцах содержится пролин, цинк и сера, эти любимые продукты могут также поддерживать образование коллагена в теле. Цинк в основном содержится в яичном желтке, а вот пролин и сера сосредоточены в белке. Поэтому даже если вы будете потреблять только белки, вы все еще получите немало пользы от яиц.



Яйца полезны для кожи / Фото Pexels

Костный бульон

Этот продукт – один из самых известных среди тех, содержащих коллаген. Приготовить костный бульон можно и дома, хотя процесс может занять немало времени. Но если вы не хотите его тратить, вы можете найти немало продуктов с ним в магазинах.

Фасоль

Существует немало веганских источников белка, которые могут обеспечить также и аминокислоты, необходимые для производства коллагена, и фасоль – это один из таких источников. Она содержит не только аминокислоты, образующие коллаген, но также содержит и медь.