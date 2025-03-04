Всего 6 продуктов должны быть на тарелке: они лучшие для кишечника

Питание – это то, что играет наибольшую роль в здоровье вашего кишечника, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы на тарелке оказывались здоровые и полезные продукты.

Когда говорится о тенденциях в здоровом образе жизни, все чаще диетологи говорят о кишечном микробиоме и о том, насколько сильно он влияет на здоровье в целом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Черная фасоль

Черная фасоль – это отличный источник клетчатки, а именно она является ключевой, когда говорится о здоровом пищеварении. Существует два основных типа клетчатки: растворимая и нерастворимая, и человеческому организму нужны обе, ведь они имеют различные преимущества.

Определенные типы клетчатки не растворяются полностью в процессе пищеварения и попадают в кишечник. Эти бактерии являются действительно важным источником пищи для здоровых кишечных бактерий – также их называют пребиотиками. И немало их содержатся и в черной фасоли.

Йогурт

Один из важных способов, что помогает построить здоровый кишечный микробиом – это потребление продуктов, содержащих здоровые бактерии. Пробиотические продукты содержат бактерии, выращенные в пище в результате ферментации.

И йогурт может стать отличным источником пробиотиков – независимо от того, любите ли вы густой греческий, обычный кремовый или питьевой йогурт.



Йогурт полезен для кишечника / Фото Pexels

Нут

Нут – это прекрасный источник пребиотиков, которые являются пищей для кишечных бактерий. Как и большинство таких продуктов, он содержит растворимые волокна, которые не перевариваются человеком, но является пищей для бактерий.

Также для того, чтобы получить нужные пребиотики, можно добавить в рацион лук, лук-порей, мед, какао, семена льна и продукты из цельной пшеницы.

Лосось

Лосось прежде всего является прекрасным источником омега-3 жирных кислот, которые помогают организму бороться с воспалением и предотвращать их. Кроме того, он просто-таки полон минералов и витаминов.

Омега-3 жирные кислоты вы можете также получить и из нескольких других продуктов: грецких орехов, семян чиа, сардин, анчоусов и соевых бобов.

Ягоды

Ягоды полны полезных противовоспалительных растительных соединений, называемых полифенолами. Особенно полезны они для здоровья кишечника, ведь имеют антиоксидантные свойства, что могут поощрять рост полезных микроорганизмов и подавлять рост вредных патогенов в кишечнике.

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Запеченная еда

Конечно, иногда хочется полакомиться такими неполезными блюдами, как картофель-фри. Впрочем, ваш кишечник поблагодарит вас, если вы будете умеренными – а также замените жарку во фритюре на запекание.

Так вы получите от привычных и вкусных блюд еще и гораздо больше пользы.