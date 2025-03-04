Всього 6 продуктів мають бути на тарілці: вони найкращі для кишківника

Харчування – це те, що відіграє найбільшу роль у здоров'ї вашого кишківника, тож потрібно подбати про те, аби на тарілці опинялися здорові та корисні продукти.

Коли мовиться про тенденції у здоровому способі життя, все частіше дієтологи говорять про кишковий мікробіом і про те, наскільки сильно він впливає на здоров'я в цілому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Чорна квасоля

Чорна квасоля – це чудове джерело клітковини, а саме вона є ключовою, коли мовиться про здорове травлення. Існує два основні типи клітковини: розчинна та нерозчинна, і людському організму потрібні обидві, адже вони мають різні переваги.

Певні типи клітковини не розчиняються повністю у процесі травлення та потрапляють до кишківника. Ці бактерії є дійсно важливим джерелом їжі для здорових кишкових бактерій – також їх називають пребіотиками. І чимало їх містяться і в чорній квасолі.

Йогурт

Один з важливих способів, що допомагає побудувати здоровий кишковий мікробіом – це споживання продуктів, що містять здорові бактерії. Пробіотичні продукти містять бактерії, що вирощені в їжі в результаті ферментації.

І йогурт може стати чудовим джерелом пробіотиків – незалежно від того, чи ви любите густий грецький, звичайний кремовий чи питний йогурт.



Йогурт корисний для кишківника / Фото Pexels

Нут

Нут – це чудове джерело пребіотиків, які є їжею для кишкових бактерій. Як і більшість таких продуктів, він містить розчинні волокна, які не перетравлюються людиною, але є поживою для бактерій.

Також для того, аби отримати потрібні пребіотики, можна додати до раціону цибулю, цибулю-порей, мед, какао, насіння льону та продукти з цільної пшениці.

Лосось

Лосось перш за все є чудовим джерелом омега-3 жирних кисло, які допомагають організму боротися із запаленням та запобігати їм. Окрім того, він просто-таки сповнений мінералами та вітамінами.

Омега-3 жирні кислоти ви можете також отримати й з кількох інших продуктів: волоських горіхів, насіння чіа, сардин, анчоусів та соєвих бобів.

Ягоди

Ягоди сповнені корисних протизапальних рослинних сполук, що називаються поліфенолами. Особливо корисні вони для здоров'я кишківника, адже мають антиоксидантні властивості, що можуть заохочувати ріст корисних мікроорганізмів та пригнічувати ріст шкідливих патогенів у кишківнику.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Запечена їжа

Звісно, іноді хочеться поласувати такими некорисними стравами, як картопля-фрі. Втім, ваш кишківник подякує вам, якщо ви будете поміркованими – а також заміните смаження у фритюрі на запікання.

Так ви отримаєте від звичних і смачних страв ще й набагато більше користі.