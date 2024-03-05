Для восстановления гармонии: 7 продуктов, которые способны уменьшить стресс

Стресс плохо влияет на самочувствие и вредит здоровью. Порой невозможно за один раз избежать всех факторов, которые на него влияют, впрочем можно в значительной степени его уменьшить.

Употребление продуктов, которые имеют пользу для психического здоровья, может помочь улучшить настроение, уменьшить тревогу и симптомы депрессии.

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Постарайтесь добавить в свой рацион несколько продуктов, которые способны значительно улучшить ваше состояние и восстановить гармонию. Подробнее о полезных продуктах рассказала диетолог Барби Червони.

Жирная рыба

Лосось, тунец или сардины, содержат много полезных вещества, которые способны снять стресс. Среди самых популярных – жирные кислоты омега-3 и витамин D, а вот L-триптофан и L-тирозин способны производить дофамин и серотонин, которые регулируют настроение.

Известно, что диеты, которые богаты триптофаном и аминокислотами, способны положительно влиять на психическое здоровье и помогают улучшить настроение.

Фасоль

Фасоль и чечевица не только снижает риск сердечных заболеваний, но и способна снизить стресс. Все это благодаря тому, что в бобовых содержатся питательные вещества, которые отвечают за настроение.

Исследование 2022 года показало, что люди, которые употребляют бобовые, на 26% меньше подвержены стрессу.

Ягоды

Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, которые регулируют настроение и реакцию на стресс. Потребление ягод связано с улучшением настроения.



Ягоды способны снизить стресс и улучшить настроение / Фото Pexels

Фрукты

Снизить уровень стресса помогут определенные виды фруктов – это бананы, апельсины, яблоки и груши. Интенсивное потребление этих фруктов способствовало тому, что люди меньше реагировали на факторы, которые способны испортить настроение.

Исследователи отмечают, что такой результат может быть обусловлен большим количеством минералов, витаминов и других фитохимических веществ.

Листовая зелень

Такая листовая зелень, как шпинат и брокколи, а также крестоцветные овощи, благодаря большому количеству питательных веществ способны снизить стресс. Немалую роль в улучшении настроения играет витамин С, каротиноиды и магний. Известно, что именно недостаточность магния в организме может негативно повлиять на способность справляться со стрессом.

Если вы чувствуете, что имеете подавленное настроение и никак не можете его улучшить – начните употреблять шпинат. И не забывайте о брокколи, цветной или брюссельской капусте, которые также способны снизить стресс.

Авокадо

Фрукт богат клетчаткой и магнием. Употребление продуктов, которые богаты клетчаткой способны снять стресс, поскольку она помогает уменьшить воспаление в организме. Кроме того, авокадо является очень полезным, поэтому добавляйте его в завтрак ежедневно.

Квашеная капуста

Ферментированные продукты очень важно есть для поддержания здорового микробиома кишечника. Квашеная капуста, кимчи или кефир также могут положительно влиять на настроение, поскольку кишечник и мозг тесно связаны между собой, поэтому здоровые кишечные бактерии улучшают психическое состояние.