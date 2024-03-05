Для відновлення гармонії: 7 продуктів, які здатні зменшити стрес

Стрес погано впливає на самопочуття та шкодить здоров’ю. Часом неможливо за один раз уникнути всіх факторів, які на нього впливають, втім можна значною мірою його зменшити.

Вживання продуктів, які мають користь для психічного здоров’я, може допомогти покращити настрій, зменшити тривогу та симптоми депресії.

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Постарайтеся додати у свій раціон кілька продуктів, які здатні значно покращити ваш стан та відновити гармонію. Детальніше про корисні продукти розповіла дієтологиня Барбі Червоні.

Жирна риба

Лосось, тунець чи сардини, містять багато корисних речовини, які здатні зняти стрес. Серед найпопулярніших – жирні кислоти омега-3 та вітамін D, а от L-триптофан і L-тирозин здатні виробляти дофамін та серотонін, які регулюють настрій.

Відомо, що дієти, які багаті триптофаном та амінокислотами, здатні позитивно впливати на психічне здоров’я та допомагають покращити настрій.

Квасоля

Квасоля та сочевиця не лише знижує ризик серцевих захворювань, але й здатна знизити стрес. Все це завдяки тому, що в бобових містяться поживні речовини, які відповідають за настрій.

Дослідження 2022 року показало, що люди, які вживають бобові, на 26% менше схильні до стресу.

Ягоди

Вони багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантними та протизапальними сполуками, які регулюють настрій та реакцію на стрес. Споживання ягід пов’язане з покращенням настрою.



Ягоди здатні знизити стрес та покращити настрій / Фото Pexels

Фрукти

Знизити рівень стресу допоможуть певні види фруктів – це банани, апельсини, яблука та груші. Інтенсивне споживання цих фруктів сприяло тому, що люди менше реагували на чинники, які здатні зіпсувати настрій.

Дослідники зазначають, що такий результат може бути зумовлений великою кількістю мінералів, вітамінів та інших фітохімічних речовин.

Листова зелень

Така листова зелень, як шпинат і броколі, а також хрестоцвіті овочі, завдяки великій кількості поживних речовин здатні знизити стрес. Чималу роль у покращенні настрою відіграє вітамін С, каротиноїди та магній. Відомо, що саме недостатність магнію в організмі може негативно вплинути на здатність справлятися зі стресом.

Якщо ви відчуваєте, що маєте пригнічений настрій та ніяк не можете його покращити – почніть вживати шпинат. І не забувайте про броколі, цвітну чи брюссельську капусту, які також здатні знизити стрес.

Авокадо

Фрукт багатий клітковиною та магнієм. Вживання продуктів, які багаті на клітковину здатні зняти стрес, оскільки вона допомагає зменшити запалення в організмі. Окрім того, авокадо є дуже корисним, тож додавайте його до сніданку щодня.

Квашена капуста

Ферментовані продукти дуже важливо їсти для підтримки здорового мікробіому кишківника. Квашена капуста, кімчі чи кефір також можуть позитивно впливати на настрій, оскільки кишківник та мозок тісно пов’язані між собою, тому здорові кишкові бактерії покращують психічний стан.