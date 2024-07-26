Клетчатка – это то, что очень нужно вашему организму. И достаточное потребление этого вещества может улучшить состояние сердца, защитить от многих проблем со здоровьем и обеспечить хорошее пищеварение. О полезных продуктах рассказала диетолог Кристин Киркпатрик.

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Ежевика

Ежевика – это одна из лучших ягод, которые вы можете начать есть уже прямо сейчас. И говорится не только о вкусе, хоть он и является невероятным, но и о большом количестве клетчатки. Всего в одной порции ежевики вы найдете 7,5 граммов.

Овес

Овес может также принести вашему организму немало клетчатки, ведь в нем есть и растворимая, и нерастворимая. Это означает, что они помогут снизить уровень холестерина и невероятно положительно повлияют на пищеварение. Кроме того, овсяная крупа помогает утолить аппетит, а значит, будет очень полезной для контроля веса.

Фасоль

Это – чрезвычайно мощный источник клетчатки, и здесь ее удивительно много для совсем маленькой порции. Но вы найдете в ней не только это вещество, но еще и немало растительного белка, и она может быть основным продуктом для вас, если вы имеете цель снизить риск сердечных заболеваний.

Авокадо

Кто же не любит тосты с авокадо или гуакамоле? Но это не только вкусно, а еще и очень питательно и полезно. В авокадо содержится немало клетчатки и здоровых жиров. Этот продукт поможет вам контролировать вес и уровень сахара в крови.



Авокадо содержит много клетчатки / Фото Pexels

Фисташки

Это не только вкусная закуска, но и способ снизить стресс и высокий холестерин. А это поможет получить антиоксиданты и потерять несколько килограммов. Кроме того, фисташки полезны и в случае, если вы заботитесь о здоровье кишечника, и в одной порции содержится аж 3 грамма клетчатки.

Брюссельская капуста

Этот овощ может прекрасно вписаться к вам в тарелку во множество разнообразных блюд и салатов. Он является не только источником пробиотиков, но и клетчатки. Поэтому, это двойная польза для вашего кишечника.