Если не проследить этот момент, то остатки пищи начнут скапливаться и засорят канализацию, пишет Eating Well.

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Трубы имеют множество поворотов и изгибов, начиная с P-образного сифона, U-образной трубы под утилизатором и заканчивая ответвлением, соединяющим кухонную раковину с домашней канализацией, которая является достаточно узкой. Неправильный вброс приведет к тому, что канализация забьется.

Яичная скорлупа

У измельчителей нет лезвий, поэтому яичная скорлупа может застрять в трубе, а если канализация с низким местом, которое называется "брюхом", то она будет собираться именно там.

Жир

Ни в коем случае нельзя сливать жир в канализацию, поскольку он застывает, покрывает собой стенки трубы и затем вызывает накопление пищи, что в результате приведет к забиванию канализации.

Рис и макароны

После длительного пребывания в воде крахмалистые продукты превращаются в слизь, поэтому могут очень легко засорить кухонный сток.



Рис клейкий, поэтому может забить канализацию / Фото Pexels

Семена

Все, что больше кунжутных семян, может попасть между корпусом и подвижными частями и заклинить утилизатор.

Кожура птицы

Не выбрасывайте кожу курицы или индейку, поскольку она "резиновая", поэтому ее перебить мелко невозможно. Она 100% забьет канализацию, поэтому ее лучше выбрасывать в мусорку.

Кофейная гуща

Кофейные зерна мелкого помола выбрасывать можно, а вот кофейная гуща является плотной и тяжелой и создает большой риск засорения.

Корм для животных

Не стоит в измельчитель бросать корм для животных – влажный или сухой. Оба варианта могут стать проблемой. В нем есть масла, жиры, липкие и волокнистые ингредиенты, которые плохо влияют на трубы.