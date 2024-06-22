К наиболее распространенным засорам канализации приводят жиры и масла, волосы, пища и органические отходы. Избежать проблем с забиванием раковины можно только при осторожном использовании и регулярном обслуживании.

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Советуем вам узнать о нескольких основных отходов, которые имеют пагубное влияние на забивание труб.

Глиняная маска для волос

Маска из глины может нанести канализации серьезный вред, поэтому лучше снимать ее с лица с помощью влажной салфетки. После этого просто сполосните кожу, а остатки глины выбросьте в мусорку.

Кофейная гуща

Гущу из кофе лучше не выливать в раковину. Она приводит к засорению и закупорке, поэтому вам будет трудно справиться. Лучше всего кофейную гущу выбрасывать в мусорник.



Раковину могут забить несколько продуктов / Фото Pexels

Масло

Любое масло затвердевает при охлаждении, поэтому если выливать его в раковину часто, можете иметь немало проблем.

Мед

Жидкий мед со временем кристаллизуется и начинает затвердевать. Поэтому важно не допускать того, чтобы продукт попадал в канализацию или трубы.

Сода

Несмотря на то, что соду используют для очистки и уборки дома, она может привести к определенным проблемам. Пищевая сода является естественным абразивом, поэтому со временем может повредить трубы.