До найбільш поширених засмічень каналізації призводять жири та олії, волосся, їжа та органічні відходи. Уникнути проблем із забиванням раковини можна лише при обережному використанні та регулярному обслуговуванні.

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Радимо вам дізнатися про кілька основних відходів, які мають згубний вплив на забивання труб.

Глиняна маска для волосся

Маска з глини може завдати каналізації серйозної шкоди, тому краще знімати її з обличчя за допомогою вологої серветки. Після цього просто сполосніть шкіру, а залишки глини викиньте в смітник.

Кавова гуща

Гущу з кави краще не виливати у раковину. Вона призводить до засмічення та закупорки, тому вам буде важко впоратися. Найкраще кавову гущу викидати у смітник.



Раковину можуть забити кілька продуктів / Фото Pexels

Олія

Будь-яка олія твердне під час охолодження, тож якщо виливати її у раковину часто, можете мати чимало проблем.

Мед

Рідкий мед з часом кристалізується й починає тверднути. Тому важливо не допускати того, аби продукт потрапляв у каналізацію чи труби.

Сода

Попри те, що соду використовують для очищення та прибирання оселі, вона може призвести до певних проблем. Харчова сода є природним абразивом, тож з часом може пошкодити труби.