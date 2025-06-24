Не упустите свой шанс: какие растения можно посадить в июле
- В июле можно снова засеять грядки для сбора повторного урожая осенью или получить зелень до заморозков.
- Рекомендуется сажать быстрорастущие зеленые культуры, фасоль, свеклу, морковь, брокколи, цветную капусту, пекинскую капусту, редьку, дайкон, салаты и горчицу.
Несмотря на то, что июль считается разгаром лета и временем сбора первого урожая, опытные огородники знают: это еще не конец сезона посадок. В июле можно снова засеять грядки, чтобы собрать повторный урожай уже осенью или иметь зелень до самых заморозков.
Как и что лучше посадить в июле – расскажет 24 Канал.
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Что стоит знать о посадке в июле
В июле почва часто пересушенная, поэтому стоит позаботиться о регулярном поливе. А высокая температура и вредители – еще одна причина не забывать о мульчировании и биозащите.
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Какие культуры стоит сажать в июле
- Редис, укроп, шпинат, руккола
Быстрорастущие зеленые культуры идеальны для июльского посева. Их можно высевать каждые 10 – 14 дней до августа включительно.
- Фасоль, свекла, морковь морковь
Эти овощи созревают за 60 – 80 дней. Если посадить их в первой половине июля, то успеете получить урожай до первых заморозков.
В июле можно посадить морковь / Фото Unsplash
- Брокколи, цветная капуста, пекинская капуста
Саженцы или семена этих культур стоит высаживать в середине лета – они хорошо растут в умеренной температуре и лучше переносят короткие дни.
- Редька, дайкон
Эти культуры высевают во второй половине июля – тогда они не пойдут в стрелку, а дадут сочный корнеплод.
- Салаты и горчица
Листовые овощи быстро прорастают и не боятся короткого светового дня. А горчица еще и прекрасно обеззараживает почву.
Интересно! Ранее мы рассказывали о самых простых овощах для ленивых дачников, за которыми можно вообще не ухаживать. Конечно же, говорится о редисе, дайкон, редьку, фасоль, горох, шпинат, рукколу, лук на зелень, укроп и петрушку.