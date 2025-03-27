Ни за что не обрезайте эти 6 растений весной: останетесь без цветения

Весенняя обрезка – это важная часть ухода за многими растениями в саду. Но нужно учитывать, что некоторым она может принести больше вреда, чем пользы.

Весна – это важное время года для всех садоводов, когда нельзя лениться. Если пропустить всего несколько важных задач, можно саботировать цветение на клумбах и в саду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Вот только эксперты предупреждают, что слишком усердствовать с обрезкой также не стоит – а несколько растений вообще лучше весной не трогать.

Рододендрон

Рододендроны развивают свои цветочные почки еще в предыдущем году – и весенней обрезкой вы можете срезать эти почки. А это значит, что в течение сезона вы просто не дождетесь цветения.

Если такая обрезка уже необходима, тогда провести ее нужно сразу же после цветения. Так вы сможете сохранить и поддержать форму куста, не жертвуя при этом цветением.

Форзиция

Остальные растения в саду могут еще стоять голыми, а форзиция уже радует своим ярким желтым цветением. В мягкие зимы оно может появиться даже в конце февраля или в начале марта.

Форзиция – это растение, что легко разрастается, поэтому она нуждается в регулярной обрезке. Впрочем, лучше подождать, пока она не отцветет, а уже потом браться за секатор.

Гортензия

Специфические сорта гортензии, например крупнолистная и дуболистная, цветут на старой древесине. А это значит, что весенней обрезкой вы удалите все цветочные почки. Это приводит к тому, что в этом году цветение будет небольшим, или же полностью отсутствует.

Обрезку гортензий можно проводить только после цветения, или в конце лета, если куст нуждается в формировании.



Гортензию нельзя обрезать весной / Фото Pexels

Магнолия

Магнолии закладывают почки на следующий сезон в конце лета и осенью, то есть весенняя обрезка удаляет цветение будущего сезона.

Кроме того, после сильной обрезки дерево плохо заживает, поэтому ненужные срезы больше вредят, чем помогают. Если обрезка все же необходима, ее нужно провести после цветения, или в конце лета.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие растения нужно посадить на клумбе в этом году – некоторые цветы будут радовать цветением даже без ухода.

Эхинацея

Оставьте эхинацею в покое вплоть до конца вегетационного периода. Учитывайте, что старые стебли растений защищают побеги, что только появляются, а также соцветия, что отцвели раньше, обеспечивают птиц пищей зимой. Если их срезать слишком рано, нежные новые приросты будут подвергаться поздним заморозкам, и тогда вы не увидите цветения.

Сирень

Сирень также цветет на старой древесине, то есть образует новые почки в течение предыдущего лета. Весенняя обрезка, конечно же, удалит эти почки, и цветение уменьшится, или же вы вообще его не увидите. Лучшее время для обрезки сирени – сразу же после цветения, чтобы стимулировать рост на следующий год.