5 растений, которые никогда нельзя сажать возле гортензий: цветения не дождетесь

Гортензии – это настоящие королевы сада. Но для того, чтобы дополнить композицию, часто возле них высаживают и другие садовые растения – вот только далеко не все из них являются хорошими компаньонами для кустов.

Гортензии являются любимыми растениями многих огородников, ведь они прекрасно смотрятся как самостоятельно, так и в сочетании со многими другими видами цветов и кустов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, есть несколько растений, которые никогда нельзя сажать возле гортензий, чтобы не саботировать цветение в своем саду.

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Лаванда

Лаванда – это замечательное растение, которое, бесспорно, эффектно будет смотреться возле розовых, голубых или белых соцветий гортензии. Вот только сажать их рядом садоводы не советуют. Лаванде для хорошего развития нужно сухие, жаркие и солнечные места, а это далеко не лучшая среда для гортензии.

Эти кусты зато требуют регулярного и дополнительного полива в теплые месяцы, чтобы листья выглядели насыщенными и здоровыми, а цветение оставалось пышным. По этой причине лучше сажать гортензии дальше от растений, которым не нужно много полива, например лаванда. Ведь корни ее достаточно чувствительны к избыточной влаге и могут пострадать от нее.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда и как весной нужно обрезать лаванду, чтобы получить максимально пышное цветение.

Розы

Казалось бы, сочетание роз и гортензий – это идеальный ландшафт, и в срезанных букетах эти цветы выглядят прекрасно. А вот расти рядом в саду они не должны. Гортензиям нужно немного тени и влажная, насыщенная и слегка кислая почва.

А вот розы – это солнцелюбивые растения, которым нужны более сухие условия. Из-за этого сажать их рядом точно не желательно.

Подсолнухи

Опять же, подсолнухи – это растения, которым очень важно наличие солнечных лучей, но это все же не единственная причина, по которой они с гортензиями будут не лучшими соседями. Некоторые растения могут выделять химические вещества, подавляющие рост соседних растений, и это явление называется аллелопатия.



Подсолнухи нельзя сажать возле гортензий / Фото Pexels

Многие растения являются в определенной степени аллелопатическими, и подсолнечник – среди них.

Розмарин

Колючие листья и крошечные цветы розмарина могли бы стать интересным и необычным контрастом к большим цветам и листьям гортензии, однако это еще один случай, когда растения имеют совершенно разные потребности.

Розмарин лучше будет расти на солнечном участке и требует гораздо меньше влаги, чем гортензия.

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Бархатцы

Бархатцы – это любимцы многих садоводов, ведь они могут прекрасно отпугивать различных вредителей. Впрочем, их нужно держать подальше от гортензии, ведь бархатцам нужны совсем другие условия для выращивания.