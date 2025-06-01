Ни за что не сажайте эти 5 растений возле картофеля: об урожае тогда забудете

Если вы, как и многие другие украинцы, выращиваете на участке картофель, тогда точно должны знать, что для хорошего урожая очень важно соблюдать несколько правил. В частности –высадить культуру рядом с правильными соседями.

Картофель – это замечательный и относительно легкий в выращивании овощ, который любит немало огородников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, для того, чтобы на вашу картошку не напоролись вредители, нужно избегать посадки ее рядом с некоторыми растениями.

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Помидор

Практически все очень любят помидоры, однако эксперты соглашаются, что их нужно держать подальше от картофеля. Дело в том, что обе эти культуры относятся к семейству пасленовых, и поэтому они сталкиваются с одинаковыми болезнями и вредителями.

Кроме того, помидоры могут слишком сильно затенить картофель – а для нее это стало бы проблемой, ведь клубням для процветания и активного солнца нужно полное солнце.



Помидоры нельзя сажать возле картофеля / Фото Pexels

Перец

Как и помидоры, перец относится к тому же семейству, что и картофель – и поэтому близкая их посадка может привести к проблемам с вредителями и болезнями. Но также перец будет конкурировать с картофелем за питательные вещества.

И будьте готовы, что из-за перца на картофеле может увеличиться и вредителей – в том числе и колорадских жуков.

Баклажан

Вот еще один представитель семейства пасленовых, что должен держаться подальше от грядок картофеля. Выращивание вместе этих растений существенно повысит риск распространения вредителей и болезней по полю или огороду.

Кстати, ранее мы уже рассказывали об одной роковой ошибке огородников, из-за которой огурцы вообще не растут.

Тыква

Тыквы – это основной продукт осени, и они точно должны быть на вашем огороде. Но лучше для них выбрать участок дальше от картофеля. Дело в том, что эти овощи быстро разрастаются и занимают пространство – а картофелю свободное место нужно для стабильного и быстрого роста. Кроме того, большие листья тыквы могут затенять растения картофеля, и они не получат достаточно солнечного света.

Малина

Как и картофель, малина подвержена грибковым заболеваниям, поэтому совместное выращивание этих растений – далеко не лучшая идея. Это может привести к настоящей катастрофе не только для этих конкретных видов, но и для целого сада.