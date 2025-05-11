Никогда не сажайте их рядом с розами: эти 5 растений погубят цветение

Розы – это настоящие королевы сада, непринужденно создают роскошь своим пышным и ярким цветением. Впрочем, неудачно подобранные соседи для них могут испортить вид куста.

Когда вы ищете идеальное место для своих кустов роз, нужно сосредоточиться не только на поиске хорошего грунта и освещения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Еще одна важная вещь – это соседство.

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Мята

Некоторые быстрорастущие растения могут вытеснить ваши розы и истощить их ресурсы. И несмотря на то, что мята – это полезное растение, что радует ароматом, а также отпугивает некоторых вредителей, для роз она не будет удачным соседом.

Учитывайте, что мята заглушит нежный аромат роз, который растение использует, чтобы привлечь опылителей. Кроме того, мята по природе – довольно агрессивное растение, что быстро пускает побеги, и она может лишить ваши розы пространства и солнечного света.



Мяту не стоит сажать возле роз / Фото Pexels

Фенхель

Еще одно неудачное растение, которое точно стоит держать подальше от роз – это фенхель. Он вытягивает много питательных веществ из земли и может привлечь немало вредителей, которые навредят розам.

Фенхель – это сильное растение, что забирает много калия, фосфора и азота, и она будет конкурировать за эти питательные вещества с розами.

Гортензии

Это растение имеет с розами совершенно разные потребности. Розовым кустам для хорошего роста нужно много солнечного света, а вот гортензии предпочитают тенистые участки. Если же посадить их рядом, недостаток света в конце концов приведет к ослаблению стеблей розы, мелких цветов, или их полного отсутствия.

Подсолнухи

Подсолнухи хорошо цветут на полном, ярком солнце – как и розы, но проблемы могут начаться из-за того, что эти растения имеют глубокую и развитую корневую систему, поэтому вскоре они начнут отбирать у роз слишком много фосфора, калия и азота. Кроме того, подсолнухи могут корнями захватить много пространства в почве, подавляя розы и мешая им создать крепкую корневую систему.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие есть лучшие места для посадки роз – там они будут цвести в течение целого сезона.

Ипомея

Это растение достаточно быстро растет, и может быстро заполнить весь ваш розарий – поэтому ее советуют держать дальше от роз. Обильный вьюнок может обвить ветви роз, повредить хрупкие стебли и мешать растению получать необходимый солнечный свет.

А под землей корневая система растения будет конкурировать с розами за воду и питательные вещества, влияя на общий рост растений.